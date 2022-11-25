24年布城路—— 安华的队友、兄弟与政敌

安华是在星期四（11月24日）下午5时，宣誓就职。同天上午，国家王宫在元首和马来统治者召开特别会议后，宣布当选霹雳州打扪区国会议员、希望联盟教兼公正党主席安华是新一任首相。

马来西亚希望联盟主席安华，星期四（11月24日）下午5时左右在国家王宫宣誓就任马来西亚第10任首相。（路透社）

安华首相梦的最后一里路峰回路转

过去几天来，安华完成首相梦的最后一里路，颇为曲折，峰回路转。

马来西亚是在星期六（19日）举行了全国大选，但是不出所料，在各种族、东西马与城乡选民高度分散的情况下，大选无法产生一个占据国会简单多数议席的最大政治联盟、更遑论政党。

安华领导的希盟获得82席，前首相慕尤丁领导的国盟赢得了73席。这两大政治联盟立刻开启激烈的“抢朋友”争夺战，大家都赶着在短时间里凑到至少112席的执政最低人数门槛，而较小的政党联盟则成为双方争抢的对象，可以待价而沽。

有23席的东马砂拉越政党联盟是希盟与国盟都努力拉拢的对象，更最引人瞩目的是在大选中大败的原执政联盟国阵，它还握有30席，正所谓“烂船还有三斤钉”，国阵的这“三斤钉”，成了决定安华或慕尤丁谁登顶的关键。

不过，哪个联盟要能成功找到足够“朋友”组成政府，大佬间的旧愁新恨是必须跨越的障碍。

马国智库国际战略机构高级顾问陈贞团日前受访时就说，新政府难产的政治僵局除了各阵营为了各自利益而相持不下，各阵营领袖之间长期以来的恩怨情仇也是导致僵局难解的原因之一。

国盟—希盟

其实，两个最大的政党联盟——希盟与国盟如果能放下歧见，就能组成一个代表大多数选民意愿的联合政府。然而，国盟主席慕尤丁星期二（22日）觐见国家元首后，一口拒绝了元首提出国盟与希盟组成“团结政府”的建议。

国盟主席慕尤丁（前排，中）星期四召开记者会，称坚信自己掌握115名国会议员的支持，并挑战安华证明掌握多数支持。（法新社）

综合媒体报道，慕尤丁坚持拒绝和希盟合作的原因有三，分别是他对安华的印象差、他在希盟短暂执政时期的不良经历，以及慕尤丁与代表华人的马来西亚政党民行党之间的角力。

澳大利亚塔斯马尼亚大学的亚洲研究教授詹运豪（James Chin）在《海峡时报》撰文指出，慕尤丁与安华不曾有密切的工作关系，并对安华领导马国的能力持疑。

慕尤丁上星期告诉媒体，他认为安华在离开政府行政部门20年后，很难领导一个现代的马来西亚，如果由安华带领马国将使国家面临重大风险。

安华曾是巫统副主席，1998年在副首相及财政部长任上遭时任首相马哈迪革职，并被开除巫统党籍。安华在1999年至2004年因渎职和鸡奸罪入狱；2014年至2018年也因另一起鸡奸罪坐牢，2018年希盟在大选中获胜上台，安华获特赦出狱。

慕尤丁也称，希盟执政期间，时任民行党秘书长兼财政部长林冠英要求废除煽动法令，他不认同民行党的要求。在他担任首相时，国盟政府与民行党就保留煽动法的问题上进行激烈争论，加剧了双方的矛盾。

学者解读，慕尤丁担忧作为希盟的主要成员党的民行党有太大的影响力，可能冲击国盟对于马来人至上（Ketuanan Melayu）的主流意识形态。民行党这次稳住40席，是希盟（共82席）内最大的政党。

马国前首相纳吉（右一）星期四在社交平台上传他与安华（左二），以及两位前首相马哈迪（右二）和慕尤丁（左一）举手示意的昔日合照，并调侃写道：“当过首相的请举手。”（取自纳吉脸书）

而安华、慕尤丁和马哈迪三人之间的纠葛，则可以追溯三人还在巫统的时期。

将时光倒回到1993年，慕尤丁与后来出任首相的纳吉，当时都是巫统政治明星安华的旗下大将。他们是巫统的少壮派，以安华为首，连同前雪兰莪州务大臣莫哈末泰益组成“宏愿队”，风头一时无两。

但马哈迪在感受到安华的威胁后，于1996年的巫统党选拆散了宏愿队，通过力挺阿都拉，把慕尤丁踢出局。宏愿队被打压后，纳吉和慕尤丁都沉寂了一段时间。那些年里，安华则被打倒、入狱。

时间跳转到2008年，马哈迪也对阿都拉不满，加上当年阿都拉领导的国阵在大选中遭遇重挫，首次失去国会三分二多数议席优势，并丢失五个州属的政权，促使马哈迪和巫统向阿都拉“逼宫”。慕尤丁当时成为“倒阿都拉”急先锋，是首个公开要求阿都拉提前交棒的巫统领袖。

最终阿都拉黯然下台，纳吉于2009年4月出任首相，慕尤丁为副首相。慕尤丁也因向阿都拉开出逼宫的第一枪，被视为是马哈迪人马。

但慕尤丁顺遂的日子也没有太久，他后来因为批评纳吉涉入的一马公司贪污丑闻而与巫统中央闹不和，在2016年开除党籍。慕尤丁之后与马哈迪成立土著团结党，积极投入2018年的全国选举。

2018年马来西亚举行第14届全国大选，马哈迪、安华、慕尤丁在推倒贪腐政府的大目标下合作，希盟一举推翻了巫统与国阵61年的统治，实现马来西亚历史上第一次“变天”。

然而，2020年的喜来登事件又令慕尤丁、安华和马哈迪三人的关系再次生变。马哈迪和安华因马哈迪是否会交棒给安华的问题难以合作，巫统和伊斯兰党乘虚而入，以慕尤丁为首的土团党部分议员同意与巫伊两党，以及公正党（安华所领导的政党）前署理主席阿兹敏阵营合作，组成国民联盟，推翻马哈迪为首的希盟政府。

喜来登事件造成马哈迪辞职下台，慕尤丁出任首相，遭马哈迪狠批是叛徒。慕尤丁政府也被希盟批评是“后门政府”。

除了因为喜来登事件，让慕尤丁背负背叛希盟的骂名外，国盟和希盟之间的牙齿印，其实从更早以前就已经存在。

国盟这次获得73席，最大功臣是国盟成员党伊斯兰党。伊斯兰党在这次大选中以破竹之势一举拿下49席，成为全马最大党。而伊斯兰党与希盟的两个成员党，又有着一段“过去”。

哈迪阿旺（中）领导的伊斯兰党是这次选举中的最大赢家，横扫了49席。这是哈迪阿旺19日选举当天在登嘉楼州马江选区向支持者挥手。（法新社）

伊斯兰党曾经在2008年至2015年间，与公正党和民行党携手成立“人民联盟”，当时更是被支持者视为唯一能与国阵抗衡的政治力量。

不过，在2015年6月，民行党因为不满伊斯兰党力推伊斯兰刑法而闹翻，造成民联瓦解。伊党当时宣布与民行党断交，民行党随后也宣布人民联盟不复存在。

民联成员的公正党，联同民行党，不久后联合从伊党分裂出来的开明派所组成国家诚信党，组成了希望联盟。

从这角度来看，除了伊党和民行党的意识形态分歧太大之外，伊党对于与国家诚信党合作的意愿不高，相信也是国盟和希盟难以谈合作的原因之一。

除了伊党与民行党、国家诚信党之间的恩怨情仇，伊斯兰党的宗教色彩，则构成国盟与东马砂盟合作的阻力。原先砂盟大选一结束就高调宣布与国盟合作，但这一决定随即在砂拉越引起反弹，当地政党和非政府组织呼吁砂盟的基督徒议员别与国盟合作。

国盟—国阵—希盟的三方争夺

至于国阵与巫统方面，马国政治学者潘永强指出，巫统不同派系对组建政府有不同考虑。巫统主席阿末扎希向来倾向希盟，但巫统大佬希山慕丁等人则亲国盟。巫统是国阵主要政党，阿末扎希是巫统兼国阵主席。

巫统主席阿末扎希（左）和安华（右）的渊源可从1990年代末说起。照片摄于1998年，当年阿末扎希还是巫统青年团团长时，便是安华的坚定追随者。（法新社）

阿末扎希和安华的渊源其实可从1990年代末说起。阿末扎希还是巫统青年团团长时，便是安华的坚定追随者。1998年，时任副首相的安华和时任首相马哈迪反目，阿末扎希曾多次扮演安华的“炮手”，公开批评马哈迪任人唯亲。

1998年9月安华被革职时，阿末扎希曾公开说，誓死捍卫安华。随后，阿末扎希连同多名安华的亲信和支持者，因“烈火莫熄”运动而在内安法令下被扣捕，政途一度陷入低谷，后来他向马哈迪道歉，才重回政坛。有马国媒体称，安华与阿末扎希一直保持“abang adik”（哥哥弟弟）的良好关系。

但阿末扎希本人官司累累，贪腐丑闻缠身，社会观感不佳。他这次虽然成功当选，却已被一些政党视为“负资产”，而跟国阵合作则意味着须与阿末扎希“交易”。这可能也是为什么国盟最初只是设法拉拢国阵的议员本人，而非“联盟对联盟”的合作。

希盟—国阵合作成功

安华领导的希盟，由于大佬渊源加上执政的目的，却能够和阿末扎希合作，更直白点说就是能达成彼此满意或至少能接受的政治交易。

据马国媒体报道，希盟与国阵在多天谈判后，同意新政府一旦成立，将让国阵代表出任副首相，以及内政、财政、国防与教育等至少四个重要部长职位。相信这也是推动巫统最后选择与希盟组织新政府的原因之一。

不过，巫统将在大选后六个月内举行党选，到时阿末扎希若被赶下台，或将对安华的执政前景造成新的波澜，下来接任阿末扎希主席职务的国阵领袖，可能不太愿意与安华领导的联盟合作。

马国新任首相安华的支持者手持希盟的党旗，星期四（11月24日）聚集在国家王宫外，庆祝他宣誓就职。（路透社）

安华星期四就职当天表明他获得希盟、国阵和砂盟的支持，在国会拥有超过130席的强大多数。阿末扎希、巫统署理主席莫哈末哈山都出席了安华宣誓就职的仪式，清楚展示了巫统/国阵和希盟的合作关系。

据马国媒体的消息，新政府预料将有两位副首相，其中一位可能就是莫哈末哈山，另一名副首相保留给东马代表。

新首相的首要任务

作为新首相的安华，下来须要应对马国通货膨胀飙升和经济增长放缓的问题，同时平息种族之间的紧张关系。

安华也需要和其他政党谈判来达成协议，以确保他在国会中能保持多数支持。

新政府也必须赶快提交2023年的预算，这可能成为对新政府的第一项考验。马国在10月大选前已经提呈预算案，但尚未获得通过。