优先解决生活费高涨问题 安华将缩小内阁要求部长减薪

安华就任马国首相●后续

马来西亚新首相安华说，虽然新政府成立后，马国的股汇市都出现积极反应，但最主要的还是得解决生活费高涨的问题。他将与有关部门在本周末或星期一开会讨论相关事宜，并尽快组建新内阁。

马来西亚新首相安华说，他的首要任务是减轻人民的生活负担，并会缩小内阁规模和要求内阁部长减薪。他也透露，他领导的联合政府已掌握三分之二的国会议席，获得绝对优势。

75岁的安华星期四（11月24日）宣誓就任马国第10任首相后，隔天早上10时抵达布城的首相办公室上班。这是安华自1998年被革除副首相职务24年后，重新攀上政治巅峰，因此第一天上班即吸引了大批国内外记者到场驻守采访。

安华中午在记者会上说，虽然新政府成立后，马国的股汇市都出现积极反应，但最主要的还是得解决生活费高涨问题。他将与有关部门在本周末或星期一就开会讨论相关事宜。“我会要求进行更详尽的讨论，并迅速采取行动，减轻人民的生活负担。”

他答问时透露，会尽快组建新内阁，但将缩小规模，并要求内阁成员减薪。“不过，这些都还在跟各党进行讨论和做准备。”

安华在竞选期间曾批评国民阵线政府的内阁臃肿，指数十名部长每月领取约7万令吉的薪资，却没把工作做好。他还承诺若出任首相，会削减首相薪酬，也会让内阁“瘦身”。他星期四宣誓就任后，立刻宣布放弃领薪。

记者问安华是否会为了缩减内阁阵容而兼任财政部长，他答说目前不考虑这么做。“我们将探讨所有可能性，但目前我不考虑这么做”。

安华曾在1991年至1998年马哈迪执政时，担任将近八年的财长，表现备受好评，曾获英国财经杂志《欧洲货币》（Euromoney）选为全球最佳财长之一。

沙盟表态支持

联合政府掌握三分二议席

就在安华入主首相府这天，执政沙巴的沙巴人民联盟（GRS）公开保证将全力与安华领导的政府合作，以确保互惠共赢。

安华在记者会上披露，沙盟继砂拉越政党联盟（GPS）之后成为联合政府的一员，使他领导的政府掌握超过国会三分之二的议席。他说，这将进一步稳定国家局势，让新政府能更专注处理国家事务。

马国国会共有222个议席，执政者须掌握至少148席才可获得三分之二的绝对优势。至今，安华领导的联合政府正好掌握了148席，即希望联盟82席、国阵30席、砂盟23席、沙盟六席、民兴党三席、全民党一席、社会民主和谐党一席，另有两名无党籍人士已表态支持安华。

安华走马上任首日也接获多名外国领袖的道贺电话，包括新加坡总理李显龙、日本首相岸田文雄，以及印度总理莫迪等。

中国国务院总理李克强重申，中国要与马国共同推动全面战略伙伴关系；美国国务院发言人说，美国期待与马国合作推进印太地区繁荣的共同目标。

非政府组织吁兑现竞选宣言

马来西亚国际透明组织主席莫哈末莫汉则发声明，敦促安华及新政府兑现竞选宣言，包括希盟过去因喜来登事件而无法兑现的承诺。

马国反贪污及朋党主义中心也呼吁新政府向贪污滥权的前政府官员发起刑事诉讼，“在我们迈入历史新篇章之际，必须强调的是，反贪污是不能放弃的”。