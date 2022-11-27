马国副首相人选成各方关注焦点 国阵砂盟各有政要获点名

希盟选前承诺，执政后将委任两名副首相，东西马代表各一人。在马来西亚半岛方面，安华预计会从巫统挑选副手，而巫统党内不少人认为莫哈末哈山是最适合的人选。

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相人选尘埃落定后，如今各方聚焦副首相人选。一般认为，国民阵线及巫统署理主席莫哈末哈山最有资格出任副首相，东马方面则是砂拉越政党联盟党督、砂土保党高级副主席法迪拉，以及砂盟总秘书阿历山大南达林奇的呼声较高。

希望联盟选前承诺，执政后将委任两名副首相，东西马代表各一人。在马来西亚半岛方面，安华预计会从巫统挑选副手。

巫统青年团执委莫哈末慕卡拉宾就指出，莫哈末哈山在森州林茂国会选区大胜，加上曾担任森州大臣，人民会更认可他出任副首相。“莫哈末哈山可以辅助安华领导的团结政府，解决明年预料出现的经济低迷情况。”

不过巫统党内也有一些人认为党主席阿末扎希才最有资格。据马国《每日新闻》报道，巫统最高理事莫哈末拉兹兰认为应根据党内级别委任副首相，因此阿末扎希才是最佳人选。

涉及法庭案的阿末扎希，在竞选期间的民调中，支持率一再垫底，是几名潜在首相候选人最低的一个。若他获选副首相恐会引起争议。但莫哈末拉兹兰说：“根据首相（安华）之前的谈话，还没有被定罪就不算有罪……首相肯定知道，一些领袖的案件是为了人格暗杀而被‘制造’出来的。”

东马方面，砂盟是有较多国会议席的团结政府成员，相信安华会从中挑选副首相。根据资历，多次出任内阁部长、选前是工程部高级部长的法迪拉，以及原任国内贸易及消费人事务部长阿历山大南达林奇都是潜在人选。

另有消息指沙巴民兴党主席沙菲益也是副首相人选之一。对此，沙菲益星期六（11月26日）受询时说，他还未与安华会面，不清楚组阁事宜。同样已加入团结政府的沙巴人民联盟则表明不会主动要求副首相职，而是交由联邦政府全权决定。

马国国家教授理事会资深成员、政治评论员阿米尔认为，莫哈末哈山和法迪拉是中庸派领袖，从政经验丰富，在所属政党内居高位，都是副首相的合适人选。

不过马国地缘战略学者阿兹米哈山接受《马来西亚前锋报星期刊》访问时提醒说，内阁应重质不重量，阁员人选应以个人才能为首要考量，不能只是顾及个别政党势力。

马来西亚宪法其实没有规定政府要有副首相，而少了对这个职务的定义，副首相被视为“虚职”，只是政治谈判的一个筹码。部分政党因此也呼吁赋予副首相职实权，即让副首相兼任重要部门的部长，以在内阁有更大话语权。

已正式宣誓就职的安华，如今忙着组阁，而社交媒体星期五（25日）流传一组照片，显示前首相及巫统副主席依斯迈沙比里和马华总会长魏家祥，以及多名伊斯兰党领袖同时出现在一家酒店，引起各方揣测他们是否密会议事。依斯迈和魏家祥都曾公开表态愿在野做反对党，而国盟成员伊党则已确认不会加入联合政府。

不过对于外界暗示他们可能操弄政治，依斯迈和魏家祥皆否认，强调他们当天只是巧遇。魏家祥星期六在脸书澄清，指网传他们密会是毫无根据的污蔑，并重申马华的立场，即遵从国家元首的谕令组建团结政府。