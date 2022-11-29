在国会提信任动议计划不变 安华：听取各政党意见后尽快组阁

国盟等不及国会表决信任动议，连日来不断对联合政府冷嘲热讽。分析员认为，国盟接下来还将继续以种族言论向联合政府施压。

马来西亚新任首相安华将在听取联合政府各政党的意见后，尽快组织内阁。他也重申，在国会提呈信任动议的计划不变，以证明自己获得大多数国会议员支持。

不过，国民联盟显然等不及国会表决信任动议，连日来不断对联合政府冷嘲热讽。分析员认为，国盟接下来还将继续以种族言论向联合政府施压。

安华也是执政联盟希望联盟的主席。他星期一（11月28日）下午出席希盟主席理事会议后回答媒体询问时说，这次组阁与以往不同的是，他必须听取联合政府各政党的意见。这是安华上星期四（11月24日）宣誓就任首相后，希盟首次召开会议。

至于官司缠身的国阵主席阿末扎希会否出任内阁部长，安华说，他将考虑各方意见，但从法律角度而言，一个人是否有罪必须由法庭判定。

安华也表明，他虽已掌握国会下议院大多数议员支持并出任首相，但为了确立政府威信与顾及民众观感，他仍坚持在12月19日的国会下议院会议提呈信任动议。

民主行动党武吉牛汝莪区候任国会议员蓝卡巴星上星期六（11月26日）说，安华已获得超过140名国会议员的支持，因此不必在国会提呈信任动议。

对于安华领导的联合政府，国盟伊党主席哈迪阿旺星期天（11月27日）在脸书以世界杯足球赛中，裁判宣布加时而让落败者反败为胜暗喻国盟比希盟先取得国会过半议员支持却未能组织政府。吉打国盟巴东色海国会选区候选人阿兹曼同日形容联合政府是“通奸政府”。

伊党署理主席端依布拉欣星期一则在谢票大会说，安华领导的只是“大杂烩政府”而不是“团结政府”，因为团结政府必须涵盖所有政党。但他表明，国盟对没加入联合政府并不后悔。伊党此次大选拿下43个国会议席，一跃成为国会最大党，但却无法上台执政。

马国政治学者潘永强告诉《联合早报》，国盟主席慕尤丁和伊党在大选后过于自信加上误判，才造成如今无法执政的局面。“他们不是最大阵营，即使加上东马阵营也没有过半，但却深信巫统必定支持他们。他们还私下拉拢10名国阵议员签署法定宣誓书，这已违背反跳槽法的精神。”

潘永强认为，国盟不满元首不接受他们提交的国会议员人数，但从国阵与希盟在霹雳与彭亨州和联邦级别的联合政府看来，王室的态度是一致的，就是不认同单一族群为主的政府。“国盟和伊党预料接下来将继续以右翼种族诉求向安华政府施压，因此马国政局短期內仍将充满种族言论。”

马大民主与选举研究中心研究员阿旺阿兹曼则认为，哈迪阿旺等伊党领导人一再质疑“裁判”，只会显得伊党及其盟友贪恋权力而引起公愤。“哈迪阿旺应该向前看，不是再三质疑国家元首及国家王宫的决定。”

阿旺阿兹曼告诉据网媒“自由今日大马”：“民众如今关心的是民生经济问题，伊党继续纠结只会引起公愤。”他说，国盟或伊党若不满联合政府，可以等安华12月19日在国会下议院提呈信任动议时表决，不是一再对外放话。