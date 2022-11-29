菲疫情消退 斗鸡场内外“搏杀”声再起

（圣佩特罗法新电）斗鸡在菲律宾非常受欢迎，每周赌金高达数百万美元。冠病来袭期间，斗鸡场被迫关闭。随着疫情消退，菲律宾各地沉寂了两年的斗鸡场再度出现场内两鸡搏斗、场外赌徒下注的喧闹景象。

斗鸡场重开，但防疫不可松懈。为了尽量减少人际接触，当局要求斗鸡场经营者安装投注机，方便赌徒下注和领取奖金。

疫情期间，时任总统杜特尔特为了确保斗鸡活动继续贡献税收，发放了七张网络斗鸡运营证。所以即使斗鸡场没有开放，斗鸡赛依然举行，而且全天24小时在网络上直播，人们可以通过手机下注，每场最低赌注200比索（约4.82新元）。

斗鸡搬上网络后，出乎意料地爆红，从没看过斗鸡的人也被吸引，而且由于下注方便，一些人还开始进场下注。杜特尔特曾说，政府每月通过网络斗鸡入袋6亿4000万比索（约1544万新元）。

不过后来有关网络斗鸡的负面新闻层出不穷，包括34名参赛鸡供应者离奇失踪恐凶多吉少、一些人沉迷斗鸡赌博而忽略家庭和工作、一名年轻妈妈甚至把八个月大的女儿卖了以筹钱还赌债。网络斗鸡引起诸多社会问题，在公众和国会议员的压力下，杜特尔特今年6月卸任前，无可奈何地喊停网络斗鸡。

过去一年，随着防疫限制逐步解除，菲律宾各地政府陆续准许传统斗鸡场经营者恢复斗鸡赛，这让广大的斗鸡爱好者松了一口气。45岁的科拉诺说：“（斗鸡场关闭时）人们感到愤怒，因为他们最喜欢的消遣活动没了……现在每个人都很开心。”