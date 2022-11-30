马来西亚社交媒体近来流传政府2020年至2022年冠病疫情期间的经济振兴配套，有高达6200亿令吉（约1890亿新元）开支没有记录。前首相依斯迈沙比里强调，这并不确实。

依斯迈星期二（11月29日）在脸书说，政府所有相关开支都记录在财务报表。“我要强调的是，这个指控并不确实。”他说，政府在冠病疫情期间推出总值约5300亿令吉的八个经济振兴配套中，绝大部分都不涉及政府开支，例如银行的暂缓还贷计划。