今年料能实现3.4％目标 泰国明年经济或无法达预期3.8％增长

随着全球经济增长放缓，泰国明年或无法达成预期的3.8％经济增长目标，但今年的3.4％增长目标预料仍能实现。

泰国财政部长阿尔康星期二（11月29日）接受媒体访问时说，泰国的出口额虽有所减少，但应该不会影响今年的经济增长预期，因为重要的经济支柱之一旅游业正逐步复苏。

泰国10月的外贸出口额为217.72亿美元（约372.72亿新元），较去年同月下降4.4％。这是泰国20个月来首次出现月度出口额同比下降。不过获益于泰铢走软，今年首10个月，泰国累计出口额仍达2431.38亿美元，同比增长9.1％。