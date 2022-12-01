马国首相安华今天或宣布内阁阵容 消息指国阵主席阿末扎希料出任副首相

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华星期四（12月1日）可能宣布内阁阵容，有消息指国阵主席阿末扎希很可能出任副首相。

马国国家王宫星期二晚间宣布安华当天傍晚觐见元首，当地媒体随即引述消息指新内阁名单最快星期四出炉，但安华拒绝回应此次觐见是否与组阁有关。

据《星洲日报》掌握的消息，安华最快星期四或星期五下午宣布内阁名单，新内阁最快下星期一在国家王宫宣誓就职。据了解，国家元首原本希望新内阁能在星期五成立，但由于团结政府涉及很多政党，安华表示需要更多时间与各党磋商。

消息人士透露，新内阁部长将依据各党赢得的议席按比例分配，人民公正党将有一名首相和四名部长、民主行动党五名部长、国家诚信党两名部长，以及民统党一名部长。国民阵线（国阵）预料将获得一名副首相和四名部长，砂拉越政党联盟（砂盟）将有一名副首相和三名部长。

消息指出，最可能出线的副首相人选将是国阵主席阿末扎希，以及砂盟资深国会议员、前工程部高级部长法迪拉。消息说，备受争议的阿末扎希之所以获选，因为安华认为这能让政府保持平衡及稳定。此前，各方看好的副首相人选是国阵署理主席莫哈末哈山。

阿末扎希面对多项贪污及洗钱的法庭案件，他领导的国阵也交出历来最差的大选成绩，只保住30个国会议席。国阵此次大选还丢失玻璃市州政权，在霹雳和彭亨须与希盟共组联合州政府。

然而，也有其他媒体引述消息说，联合政府各成员党及其他方面都在积极争取内阁官职，因此安华为了满足各方势力以免破坏联合政府的团结，很可能不会这么快宣布内阁阵容。

安华之前透露，新内阁将“瘦身”，部长人数将比前慕尤丁与依斯迈内阁的31名来得少。巫统宣传主任依山加里尔星期三说，新内阁阵容不应大幅缩小，28名部长应该刚刚好。他说，部长人数少意味一些部门必须合并，这么一来每名部长承担更多责任，也给每个部门的运作带来困难。

新内阁即将成立之际，森美兰州最高统治者端姑慕里兹星期三在马来统治者会议上提醒，马国政治领袖切勿再挑种族或宗教课题煽动社会情绪。“我呼吁新政府在不同宗教、种族和文化的马来西亚人民之间培养团结精神。”

过去几天，伊斯兰党领导人多次指安华不适合当首相、又指安华是“以色列特务”，或指联合政府是“通奸政府”。慕里兹相信是代表马来统治者会议提醒伊党适可而止。

马国宪法专家旺阿末星期三告诉《马来西亚前锋报》，安华上任至星期三已经第六天，应该尽早组建内阁，以免政府继续空转。他说，自国会10月10日解散以来，内阁已经超过一个月没开会了。