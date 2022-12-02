马国会本月19日召开 对安华信任动议备受关注

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年12月2日 5:00 AM

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马来西亚第15届国会下议院将在12月19日至20日召开两天会议，这是首相安华上任后的首次国会。这次国会的议程包括对安华的信任动议，而动议能否顺利过关备受关注。

据国会下议院秘书尼占麦丁星期四（12月1日）向全体国会议员发布的通告，这次国会议程包括遴选正副议长、国会议员宣誓就职，以及对首相的信任动议。根据通告，下议院议长同意缩短这次国会会议时间，会议中不会有问答、部长问答和辩论环节。

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