马国28内阁部长名单出炉 安华兼财长 扎希和法迪拉任副首相

分析认为，安华内阁整体素质比预期好。尽管争议人物阿末扎希入阁，但他和巫统都没有主管经济部门。财经部门归希望联盟特别是人民公正党，由希盟统筹财经政策方向，企业与市场应该会欢迎。

马来西亚新内阁终于出炉，首相安华星期五（12月2日）晚间宣布，新内阁28名部长人选，国民阵线及巫统主席阿末扎希以及砂拉越政党联盟（砂盟）党督、砂拉越土著保守党高级副主席法迪拉出任副首相。

安华兼任财政部长，阿末扎希兼任乡区发展部长，法迪拉兼任种植及原产业部长。安华强调，他领导的团结政府及内阁须避免浪费，且要专注于落实推动经济发展及可减轻人民负担的措施。安华也解释，他兼任财政部长，是为了巩固本地商家和投资者的信心。

分析认为，安华内阁整体素质比预期好。尽管争议人物阿末扎希入阁，但他和巫统都没有主管经济部门。财经部门归希望联盟特别是人民公正党，由希盟统筹财经政策方向，企业与市场应该会欢迎。

马国政治学者潘永强接受《联合早报》访问时说，在内阁阵容公布前，有关方面已发出信息，暗示阿末扎希会当副首相，让外界有了心理准备，因此，尽管阿末扎希惹争议，但在稳定政局的前提下，希盟支持者会接受。“再者，阿末扎希主管的部门不是财政及安全部门，社会与市场也不会过于担忧他的负面影响。”

他也说，新内阁阵营显示，安华要强势领导，试图有所作为，主要部门也归公正党就是要避免成为巫统压力下的弱势首相。

新内阁包括三名大选中落败部长

安华星期五（12月2日）早上觐见国家元首提呈内阁名单后，当晚8时15分在首相署宣布正部长阵容，副部长人选则留待他日宣布。一如他之前所说，新内阁较“清瘦”，包括首相及两名副首相在内共有28名部长，比前两任首相慕尤丁及依斯迈沙比里的31名略少。

安华内阁中，他领导的公正党获得最多部长职，共有八个。其次是协助希盟上台的国阵，当中巫统获得六个部长职，此前曾坚持当反对党的马华和国大党没有入阁。团结政府另一重要成员砂盟获得五个部长职，希盟成员民主行动党获得四个、国家诚信党两个、民统党和沙巴人民联盟（沙盟）各一个。另有一人是无党派的非政治人物，即出任宗教事务部长的莫哈末奈因，他也是马国回教法庭首席法官。

根据安华的宣布，新内阁中，有三位在大选中落败的部长，他们是巫统籍前财长扎夫鲁，他将出任国际贸易及工业部长，巫统籍的国阵总秘书赞比里担任外交部长，而公正党总秘书赛夫丁则担任内政部长。这意味着，他们将受委为上议员。

新内阁部长将在星期六（3日）下午3时宣誓就任。

安华是霹雳州打扪区国会议员。他星期五早上在打扪透露，下星期一（5日）会召开内阁特别会议制定新规，包括如何以节约方式召开记者会等节省公帑的条例。

马国第15届大选11月19日投票，但没有任何政党或联盟赢得过半议席。赢得最多议席82席（总数222席）的希盟在经过数天与多方谈判后，获赢得30席的国阵及23席的砂盟支持组成团结政府。11月24日，安华宣誓就任马国第10任首相，拥有六个国会议席的沙盟随后表态支持团结政府。加上其他小党和无党籍议员，安华目前获得至少148名国会议员支持，掌握国会三分之二多数优势。