菲律宾监狱集体埋葬70囚犯遗骸

（马尼拉法新电）菲律宾最大的监狱当局星期五（12月2日）集体埋葬70具无人认领的囚犯遗骸，这是菲律宾惩教局历来最大规模的集体葬礼。

位于马尼拉蒙廷卢帕市的新比利比德监狱安排多名最低安全级别牢房的囚犯，将70副棺材抬到监狱内一个墓地，安葬在简单、廉价的混凝土坟墓里。

菲律宾当局早前调查一名在狱中身亡的囚犯时，在一家殡仪馆发现了176具囚犯遗体。

菲惩教局健康和福利服务代理主任维拉纽瓦称，这些囚犯绝大多数死于“自然原因”，当中包括一名日本公民。当局至今已经埋葬其中140具遗体，其中127具因为高度腐烂，无法进行尸检。

大部分死者来自贫困家庭，他们身亡后家属没有将尸体认领回去，尸体从去年12月开始堆积在殡仪馆内。维拉纽瓦将惩教人员未能确保囚犯遗体及时埋葬归咎于各种“限制”。

一般而言，囚犯若在狱中身亡，当局会将遗体送往指定殡仪馆保存三个月，让家属有足够时间认领遗体。

这起事件是菲律宾监狱面对的诸多问题之一。惩教局原局长班塔格面对杀人指控而被停职，调查人员在他位于监狱内的住所旁发现一个大坑，班塔格声称那是潜水之用，不是为囚犯提供逃狱通道。

菲律宾监狱也面对囚犯爆满的问题。新比利比德监狱只能容纳6435名囚犯，却囚禁了2万9000人。

维拉纽瓦说，监狱平均每天有一到两名囚犯死亡，而监狱只有五名医生为囚犯提供治疗。维拉纽瓦说：“我们正竭尽所能，为囚犯提供医疗保健，就像政府为公众提供医疗保健一样，但我们面对的限制太多了。”