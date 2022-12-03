传国阵巴东色海国席候选人退选 由公正党上阵

吉打州巴东色海国会议席选举将在下星期三（12月7日）投票，但一直积极拜票的国民阵线国大党候选人西华拉兹星期四（1日）起突然没有任何竞选行程，引起各方揣测他是否让路给希望联盟人民公正党的候选人莫哈末索菲，以全力对抗国民联盟。
巴东色海国席早前因候选人突然逝世而延后选举。
马国媒体报道称，国阵很快会宣布退出巴东色海国席选举。网媒“透视大马”引述国大党领袖说，首相兼希盟主席安华与国阵兼巫统主席阿末扎希已达成协议，国阵同意退选，以增加希盟候选人的胜算。
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吉打州巴东色海国会议席选举将在下星期三（12月7日）投票，但一直积极拜票的国民阵线国大党候选人西华拉兹星期四（1日）起突然没有任何竞选行程，引起各方揣测他是否让路给希望联盟人民公正党的候选人莫哈末索菲，以全力对抗国民联盟。
巴东色海国席早前因候选人突然逝世而延后选举。
马国媒体报道称，国阵很快会宣布退出巴东色海国席选举。网媒“透视大马”引述国大党领袖说，首相兼希盟主席安华与国阵兼巫统主席阿末扎希已达成协议，国阵同意退选，以增加希盟候选人的胜算。
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