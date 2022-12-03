传国阵巴东色海国席候选人退选 由公正党上阵

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2022年12月3日 5:00 AM

字体大小:

吉打州巴东色海国会议席选举将在下星期三（12月7日）投票，但一直积极拜票的国民阵线国大党候选人西华拉兹星期四（1日）起突然没有任何竞选行程，引起各方揣测他是否让路给希望联盟人民公正党的候选人莫哈末索菲，以全力对抗国民联盟。

巴东色海国席早前因候选人突然逝世而延后选举。

马国媒体报道称，国阵很快会宣布退出巴东色海国席选举。网媒“透视大马”引述国大党领袖说，首相兼希盟主席安华与国阵兼巫统主席阿末扎希已达成协议，国阵同意退选，以增加希盟候选人的胜算。

订阅登录，以继续阅读全文！

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

分享热榜

中共前总书记江泽民逝世 享年96岁

北京南京高校学生抗议 上海市民连续两天聚集 乌鲁木齐火灾点燃中国各地怒火

高盛：中国或明年4月前结束动态清零
4

又有人上当 订清洁服务 被骗走逾2万元
5

【视频】江泽民22年前斥香港女记者：too young too simple

更多精彩内容