彭亨行政议员阵容出炉 10人中八人来自国阵

彭亨州国阵与希盟联合政府行政议员阵容出炉，10名行政议员中八人来自国阵，其余两人来自希盟。前首相纳吉的长子莫哈末尼查也受委为行政议员。

彭亨国阵主席旺罗斯迪已在星期一（11月28日）宣誓就任州务大臣，10名州议员则于星期五在北根王宫宣誓就职。

国阵的八名行政议员均来自巫统，其中三人为原任行政议员，分别是柏巴区州议员莫哈末法古鲁丁、2004年起担任行政议员的文打区州议员莫哈末苏菲和吉道区州议员赛依布拉欣。