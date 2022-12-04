沙巴立新党宣布“基本”决定退出国盟

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年12月4日 5:00 AM

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马来西亚国民联盟成员党沙巴立新党宣布，已“基本”决定退出国民联盟。如此一来，国盟只剩下土著团结党、伊斯兰党、民政党和沙巴进步党四个成员党。

本次大选11月19日投票后，就盛传希望联盟将与国民阵线组织联合政府，并传出沙巴立新党可能退出国盟的消息。

据媒体报道，沙巴立新党主席杰菲里星期五（12月2日）确认，沙巴立新党政治局讨论后已决定跟国盟“离婚”，并将在近期正式宣布脱离国盟。“这就是答案。如果你向左，我向右，这基本上意味着我们已经离婚。”

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