沙巴立新党宣布“基本”决定退出国盟

马来西亚国民联盟成员党沙巴立新党宣布，已“基本”决定退出国民联盟。如此一来，国盟只剩下土著团结党、伊斯兰党、民政党和沙巴进步党四个成员党。
本次大选11月19日投票后，就盛传希望联盟将与国民阵线组织联合政府，并传出沙巴立新党可能退出国盟的消息。
据媒体报道，沙巴立新党主席杰菲里星期五（12月2日）确认，沙巴立新党政治局讨论后已决定跟国盟“离婚”，并将在近期正式宣布脱离国盟。“这就是答案。如果你向左，我向右，这基本上意味着我们已经离婚。”
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马来西亚国民联盟成员党沙巴立新党宣布，已“基本”决定退出国民联盟。如此一来，国盟只剩下土著团结党、伊斯兰党、民政党和沙巴进步党四个成员党。
本次大选11月19日投票后，就盛传希望联盟将与国民阵线组织联合政府，并传出沙巴立新党可能退出国盟的消息。
据媒体报道，沙巴立新党主席杰菲里星期五（12月2日）确认，沙巴立新党政治局讨论后已决定跟国盟“离婚”，并将在近期正式宣布脱离国盟。“这就是答案。如果你向左，我向右，这基本上意味着我们已经离婚。”
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