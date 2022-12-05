分析：忠心耿耿者是潜在人选 安华将通过委副部长安抚希盟不满

学者指出，安华可以通过副部长的任命，来应对任何对他的内阁阵容感到不满的情绪。同时，安华也可能要寻求减低马来人认为他过度依赖民行党的看法。

（吉隆坡讯）马来西亚内阁阵容尘埃落定，所有目光如今都集中在副部长人选。政治观察员认为，由于首相安华需要平息希望联盟（希盟）内部的不满情绪，并巩固内阁部长对他的支持，接下来的副部长委任意义重大。

尽管安华目前尚未确定公布副部长阵容的具体日期，但希盟主要成员人民公正党的消息人士指出，希盟、国阵、砂政党联盟（GPS）、沙盟（GRS）和民兴党的国会议员，还有党内一直以来忠心耿耿的领袖皆是出任副部长的潜在人选。

《新海峡时报》引述公正党内消息人士称，公正党前宣传主任三苏依斯干达被视为是安华的忠实拥护者，有可能受委副部长。

本次大选，三苏依斯干达弃安全区，冒险上阵峇眼拿督区国会议席硬碰老树盘根的国阵及巫统主席阿末扎希，虽然最终仍饮恨沙场，但成功将阿末扎希的多数票大幅减至348张，让阿末扎希险些输掉这个选区。

“在第15届全国大选中，三苏依斯干达让公正党青年团团长阿当阿里上阵汉都亚再也区国会议席，这证明了他的忠诚。三苏依斯干达在2018年全国大选后的希盟政府内，也有过出任原产业部副部长的经验。”

观察员指出，巫统帝帝皇沙区国会议员佐哈利也是副部长人选之一。佐哈利是巫统联邦直辖区联委会主席，他曾在国阵执政时出任财政部副部长，后来在纳吉任相时期擢升为第二财长。

其他被视为潜在的副部长人选包括民兴党女青团团长及古打毛律区国会议员依斯纳莱沙，以及砂联盟沐胶区国会议员哈妮法。

依斯纳莱沙在希盟政府内曾担任能源科艺环境部副部长，哈妮法则曾是首相署（沙砂事务）副部长。

分析：角色会更吃重 赛沙迪或当首相政治秘书

马来亚大学大副教授及政治观察员阿旺阿兹曼认为，马来西亚联合民主阵线（MUDA，也称睦达）主席赛沙迪也将在团结政府中扮演重要的角色。“这并不一定意味着他会成为副部长。“他可能会被赋予更大的角色，例如首相的政治秘书。”

他认为，安华可以通过副部长的任命，来应对任何对他的内阁阵容感到不满的情绪。

阿旺阿兹曼认为，民主行动党对内阁阵容表示有意见是有道理的，而安华可能是在寻求减低马来人认为他过度依赖民行党的看法。

他也表示，安华毫不掩饰地想要缩小内阁规模。“首相想要一个更瘦身的内阁，以减少开支。由于内阁职位有限，合格人选众多，内阁阵容的宣布引起了团结政府伙伴的不满。

“我相信安华会通过副部长的任命来应对这种不满，不仅是为了拥有一支可靠的团队，也是为了保持联合政府伙伴之间的团结。”