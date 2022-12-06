上传与慕尤丁合照 赛沙迪促各方跨党派合作

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年12月6日 5:00 AM

睦达主席赛沙迪12月5日在Instagram上传一张与国盟主席慕尤丁的合照，并指自己尊重慕尤丁这名“朋友和对手”。（取自赛沙迪Instagram）
睦达主席赛沙迪12月5日在Instagram上传一张与国盟主席慕尤丁的合照，并指自己尊重慕尤丁这名“朋友和对手”。（取自赛沙迪Instagram）

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马来西亚朝野近日继续就组成政府相互指责。马来西亚民主联合阵线主席赛沙迪与国民联盟主席慕尤丁会面后，敦促各方进行跨党派合作，引领国家前进。

赛沙迪领导的民主联合阵线（MUDA，睦达）属执政的希望联盟阵营，前首相慕尤丁领导的国盟和土著团结党则为在野阵营。

据《东方日报》报道，赛沙迪星期一（12月5日）在社交媒体Instagram上传与慕尤丁的合照，并写道，尽管两人分属不同阵营，但他仍尊重慕尤丁这位“朋友和对手”。

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