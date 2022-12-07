宣布重新审查拨款计划 安华喊停前政府共180亿令吉两项目

安华也继续与前首相慕尤丁就6000亿令吉政府资金的使用是否合规针锋相对。慕尤丁上台时委任的财政部秘书长阿斯里，也在安华上班首日被令休假。这些迹象显示安华下来可能整顿财政部以配合新政府的施政。

（布城综合讯）马来西亚首相安华星期二首次以财政部长身份上班。他前一天曾表明不会全盘推翻前政府提呈的2023年度财政预算案，但他两天来已宣布重新审查前政府耗资180亿令吉（约55亿5000万新元）的两项重大项目。

安华也继续与前首相慕尤丁就6000亿令吉政府资金的使用是否合规针锋相对。慕尤丁上台时委任的财政部秘书长阿斯里，也在安华上班首日被令休假。这些迹象显示安华下来可能整顿财政部以配合新政府的施政。

安华星期二（12月6日）到财政部打卡上班后召开记者会宣布，前政府的财政部长东姑扎夫鲁今年10月7日在国会提呈的2023年度财政预算案，其中包括一项耗资150亿令吉的防洪计划，他决定重新审查计划中70亿令吉直接颁发工程的项目。

财政部原秘书长被令休假 副秘书长暂代职务

安华星期一（12月5日）在新内阁首次特别会议后的记者会说，他不会全盘推翻前政府去年10月提呈的2023年度财政预算案，所有好的建议都将保留。不过，他当天就宣布重新审查前政府耗资110亿令吉的5G建设计划，批评这个项目的执行不透明。

此外，安华星期二正式到财政部上班，就传出财政部原任秘书长阿斯里被令休假。阿斯里星期二并未出席财政部高级官员欢迎安华到任的仪式，在场的最高阶公务员是财政部副秘书长。

安华的助理回应《海峡时报》询问时仅说，阿斯里休假期间，财政部没有秘书长，阿斯里的职务将由副秘书长暂代。不过，助理并未说明阿斯里为何在安华上任首日休假。多名消息人士告诉《海峡时报》，是新政府下令阿斯里休假。

前首相慕尤丁2020年3月在喜来登事件后上台，并在同年4月30日委任阿斯里出任财政部秘书长。阿斯里当时原是财政部负责政策的副秘书长，也是财政部属下一个马来西亚发展有限公司（一马公司，1MDB）主席。

安华星期二也提醒前首相慕尤丁，千万别在6000亿令吉（约1852亿新元）政府资金是否遭滥用议题上挑战政府，否则他将揭露慕尤丁领导的国盟在执政期间颁授政府合约时的违规案例。“我想提醒慕尤丁别挑战政府，（时任政府的做法）很明显并未遵守一些流程和程序。”

安华表明，他掌握的所有相关文件足以证明这些违例行为。“如今我是财政部长，文件都在我手上。”

慕尤丁星期一在脸书说，他不确定被指滥用的6000亿令吉从何而来，但他猜测指的是他担任首相期间推出总值约5300亿令吉的八项经济振兴配套。安华过后在记者会说，财政部官员告诉他，国盟在执政期间多次违规，包括没有公开招标、批准的项目加价幅度太高、一些资金更“流向某些人”。

反贪污委员会阿占巴基星期二晚间证实，反贪会已开档调查此事，但并未透露进展。