食品价格上涨 菲11月通胀率同比上升8％14年来最高

（马尼拉综合电）在食品价格上涨的推动下，菲律宾11月份的通货膨胀率飙升至14年来最高值。

菲律宾国家统计局星期二（12月6日）发布的最新数据显示，菲律宾11月份的消费物价指数同比上升8％，创2008年12月以来的新高。

这已是菲律宾通胀率连续三个月持续攀升。11月的8％通胀率，比10月7.7％的增幅高，也超出经济师的预测。

据彭博社报道，菲律宾今年首11个月的平均通胀率为5.6％，已超过小马可斯政府此前为2022年全年设定的4.5％至5.5％目标，更远远超出菲律宾央行定下的2％到4％区间。

导致菲律宾11月通胀率上升的主要原因包括食品和非酒精饮料价格上涨。

其中，台风导致蔬菜供应减少、价格飙涨，以致食品通胀率达10％，是2018年9月以来最大的增幅。

不包括波动较大的食品和能源价格在内，核心通胀率则上升6.5％，增幅也较10月的5.9％高。

菲央行星期二发声明指出，央行准备采取一切必要的货币政策行动，在中期内将通胀拉回到目标区间。

菲央行今年已加息六次，包括在7月和11月分别加息75个基点。菲央行行长上周暗示可能会在12月15日的会议上进一步加息25或50个基点。

菲社会经济规划部长巴利萨坎星期二也告诉媒体，政府将继续具针对性地发放补贴，以减轻国内商品和服务价格上涨带来的负担。