越南首办国际国防展 期望开拓采购渠道并外销军备

(河内路透电）越南首个大型防务展销会星期四开幕。越南希望通过展销使武器采购渠道多元化，同时外销本国产的军备。

为期三天的越南国际防务展在首都河内一个机场举行，吸引了30个国家的174个单位和企业参展。

越南总理范明政星期四（12月8日）在开幕礼上说，越南奉行和平与防御性的国防政策，此次防务展有助武器采购渠道多元化，以便在传统与非传统挑战日益增多之际，保卫国家和人民。

美国驻越南大使纳珀对媒体说，防务展是“越南迈向国际化、多元化和现代化的一个新舞台，而美国希望参与其中”。美国要加强与越南的军事合作，准备与越南探讨其防务需要，尤其是海上防御。

越南与中国长期以来在南中国海有领海主权纠纷。越南此次有邀请中国参展，但遭拒绝。

过去数十年来，越南的武器和防卫系统有80％由俄罗斯供应。有分析员指出，越南计划调整武器采购政策，减少对俄罗斯的依赖。这主要是因越南希望能更加自给自足，并从其他来源购入俄罗斯无法提供的先进装备，而且自俄罗斯入侵乌克兰后，越南受到西方国家压力，要其减少对俄军购。

与此同时，越南也在以色列等防务伙伴的支持下，大力发展自身军工业以实现军备出口。

越南国立大学防务研究员阮禹蓬说，越南军工业主要生产装甲车以及轻型武器如反坦克火箭、榴弹发射器和机关枪，如今也开始与外国军火商合作研发更先进的军备，包括无人机、雷达和反舰导弹。

不过，越南的军备生产能力依然有限，过去十年仅出产小型无人侦察机。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院军购专家何黄合说，越南小型武器的买家可能包括邻国老挝、非洲和拉美国家，它们或会被越南提供的优惠价格所吸引。