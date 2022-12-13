菲拟议设主权财富基金引争论 小马可斯称可促进经济发展

（马尼拉综合电）菲律宾拟议创建主权财富基金，在国内引起激烈争论。总统小马可斯首次作出回应，称这个基金有助于促进菲律宾经济发展和引进外资。

小马可斯星期一（12月12日）乘搭飞机飞往比利时途中，被随行记者问到拟议设立总值49亿美元（约67亿新元）的“马哈利卡投资基金”（Maharlika Investments Fund）是否能为菲律宾带来好处。

小马可斯回答：“如果没好处，我就不会提出来了……很明显的，我们需要更多投资，而这是引入投资的另一个方法。”

六名国会议员包括小马可斯的表弟和儿子，即众议院议长罗穆亚德斯和多数党副领袖桑德罗·马可斯近日起草议案，要设立一个主权财富基金以促进经济增长。不过批评者警告，这个由总统直接管理且豁免监管的基金，可能出现被滥用的风险。

小马可斯呼吁各方暂停对此议案的争论，静待议案的最终版本出炉，“因为我们争论的条款可能已不存在了”。议案提交众议院后，将由两组委员会审查，再进行辩论。

根据草案，马哈利卡投资基金将从政府金融机构，包括两个养老基金和两家国有银行提取初始资金，而投资选择包括金融衍生品、股票和“董事会可能批准的其他投资”。小马可斯将担任基金的董事会主席。

除了担心这个基金沦为政治家族的提款机，也有民众认为动用养老基金，将使这笔资金面临额外风险。

为了平息争议，众议院对议案作出修改，包括不从养老基金而是从中央银行的收入提取初始资金；基金的董事会主席将由财政部长而不是总统担任，以确保“基金与政治相隔绝”。

不过最高法院前助理法官卡皮奥认为，上述调整依然无法改变国家根本没有盈余资金可供马哈利卡投资基金提取的事实。他说：“我们深陷债务之中……根本没有盈余资金……这是一个主权债务基金。”

小马可斯前往比利时布鲁塞尔是为出席为期三天的亚细安—欧盟纪念峰会。欧洲议会先前恫言菲律宾若不实质改善国内的人权状况，欧盟将取消菲律宾的贸易优惠待遇。小马可斯将在峰会期间提出此事，与欧盟讨论，他认为贸易不应与人权挂钩。