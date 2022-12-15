明年经济料吹“强逆风” 越南逾1200企业裁员或缩短工时

欧美国家陷入通胀危机，民众的购买力被通胀吞噬，连带导致越南厂家订单锐减，不得不减产应对压力。

（胡志明市综合电）在全球经济增长放缓的影响下，越南经济明年预料面临“强逆风”，而随着西方国家消费力减弱，越南这个鞋类、纺织服装和家具出口大国有超过1200家企业被迫裁员或缩短工时。

欧美国家陷入通胀危机，民众的购买力被通胀吞噬，连带导致越南厂家订单锐减，不得不减产应对压力。

例如为耐克等大牌代工的台湾制鞋巨头宝成集团已从本月起至明年2月底，让越南工厂2万名员工轮流带薪休假；越南最大外来投资者三星电子设在越南北部的厂房则开始减少手机产量。

法新社引述越南劳工总联合会指出，自今年9月以来，越南已有1200多家企业裁员或缩短工时，这些企业主要生产服装、鞋类和家具供出口。

此外，与去年相比，来自美国的订单减少了30％至40％，欧洲订单则锐减60％。过去四个月，超过47万名工人的工作时间被缩短，另外大约4万名工人饭碗不保，其中3万名下岗工人为女性。

胡志明市31岁鞋厂女工潘氏妞上个月初被解雇，她过去10年在台湾制鞋企业Ty Hung的鞋厂工作，为欧美品牌如Timberland和K -Swiss生产鞋子。

潘氏妞说，厂方以接不到足够订单为由，将1800名员工中的1200人裁退。原本月入220美元（约296新元）的潘氏妞只获得两个月的遣散费，一家四口目前每天只有几元的生活费，处境堪忧。她说：“我（对裁员）感到震惊害怕，我哭了，但也做不了什么，只能接受事实……我们孤立无助，得靠自己度过难关。”

胡志明市商业协会副会长陈越安认为，出口业低迷是暂时性的，预料明年将重新进入增产阶段，就像冠病疫情期间减产导致今年上半年商品短缺，结果须增产来满足市场需求。

经济师：出口强劲内需回弹 推动越南经济增长

全球经济因俄乌冲突及疫情的后续影响，充满不确定性风险。世界银行驻越南首席经济师科波拉接受越通社访问时指出，越南未来几个月的经济将放缓，明年将面对“强逆风”。

越南面对的外部风险包括全球通胀压力、央行紧缩银根、越南主要贸易伙伴的经济放缓比预期更严重、全球价值链持续中断。在越南国内，高通胀和金融领域的不确定性也可能影响经济增长前景。

不过世界银行相信越南经济整体仍能保持稳定，预计2022年全年经济增长可达7.2％，2023年增长率则稍微退低至6.7％。

科波拉分析，越南出口强劲、内需回弹，以及外资到位都是推动经济继续增长的重要动力。越南相信依然会是东亚—太平洋地区经济表现最为亮眼的经济体之一。