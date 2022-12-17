七人伤势较严重 遇难者身份未能确定

云顶半山土崩事故伤者已被送到三家医院治疗，其中七人伤势较为严重。遇难者遗体都被送到双溪毛糯医院太平间，到截稿时间死者身份还无法确定。

综合马国媒体报道，伤者被送往士拉央医院、吉隆坡中央医院和新古毛医院治疗，其中七人伤势较重，包括一名孕妇。

在云顶半山的峇冬加里路段发生土崩，约30米高的山体滑坡，泥石冲泻而下，扑向爸爸有机农场附近的露营地，造成死伤。（路透社）

卫生部协调附近诊所 派人赶赴现场协助

马来西亚卫生部长扎丽哈得知土崩事故后立即前往士拉央医院探望伤者，她听取有关土崩伤患汇报后透露，包括孕妇在内的三名伤者在士拉央医院红区接受治疗，另三人由新古毛医院照顾。另外，那些情况较不严重的伤者在士拉央医院急诊部门接受治疗和观察。

据了解，伤者年龄介于13岁至41岁。

扎丽哈说，卫生部在当天凌晨2时29分接获紧急求助电话后派出一名医生和两名助手，并协调土崩现场附近的诊所人员赶赴现场提供协助。

医院向家属提供辅导 并收集遇难者资料

《星洲日报》报道，当地法证鉴证组人员已分成八组，检验土崩事故遇难者，以尽快确定死者身份。

双溪毛糯医院会安排专业人士与死者家属会谈，除了为他们提供心理辅导之外，也收集遇难者资料，以加快检验工作。

不少失踪者家属到医院和警局焦急等候消息。事发时，吉隆坡的民众华文小学一群教师带着三年级的学生在那里露营，一名44岁的女教师目前没有任何消息，她的丈夫林文祥说，19岁的儿子陪着母亲来露营，他在事故中脊椎骨受伤，目前在吉隆坡中央医院治疗。

66岁妇女陈亚最因为联系不上女儿方美晶（38岁）而赶到警局等候，她的女儿也是民众华小的教师。

马来西亚国家天灾管理机构发文告呼吁所有峇冬加里营地土崩事故的受害者和死者家属，立即致电乌鲁雪兰莪警区总部、双溪毛糯医院，以及士拉央医院负责人，提供与亲人相关的资料。