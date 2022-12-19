东北季风导致泰南和西马东岸豪雨成灾

（曼谷／吉隆坡综合讯）东北季风在泰国南部与马来西亚半岛带来连续多日的强降雨，导致泰南多个地区公路淹水和渡轮被迫停开。马国水灾灾民增至超过1万人，其中以吉兰丹和登嘉楼灾情最严重。

据《曼谷邮报》报道，泰国气象局预测泰国湾从星期天清晨5时开始出现狂风暴雨，泰南万伦府（Surat Thani）府尹维切兀星期天（12月18日）下令，所有四条航线的渡轮服务全面暂停至星期一。

受影响的渡轮服务往返于多个热门旅游景点之间，包括从万伦府往返苏梅岛、帕岸岛与龟岛等，以及苏梅岛开往春蓬府，还有万伦府班达坤县内拉查帕拉巴水坝的渡轮服务。

大雨也导致泰南多条主要公路淹水，包括宋卡府孟县通往合艾的高速公路。当地政府呼吁民众改用旧路往返，以免在高速公路遇到大水阻断道路而进退两难。

马国方面，连日豪雨导致低洼地区水灾灾民人数不断上升。全国灾民总数从星期天下午约6100人，增至当晚的近1万1000人，其中约1万人来自灾情最严重的东海岸吉登两州。柔佛、霹雳、彭亨和砂拉越也有部分人口受灾。

马国云顶半山土崩的搜救工作仍在进行之际，登嘉楼的东海岸第二大道路段星期天出现山泥倾泻，立即引起当局关注。

马国社交媒体流传的一则视频显示，山泥已经冲毁沿着山坡而建的排水沟，路面也布满泥水，当局事后派人到现场维持交通秩序及准备抢修。