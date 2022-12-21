被指当经济顾问领薪数百万 安华起诉慕尤丁诽谤索偿

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华正式起诉前首相慕尤丁诽谤。慕尤丁最近公开指安华担任雪兰莪州政府经济顾问期间领取1500万令吉（约458万新元）的薪酬，安华指这是对他的诽谤，要慕尤丁赔偿损失。

安华的律师星期二（12月20日）入禀吉隆坡高庭提呈起诉书，指慕尤丁12月5日在吉打州巴东色海国会选区的竞选演说中，称安华担任雪州政府经济顾问期间领取1500万令吉薪酬。安华也申请庭令，禁止慕尤丁通过言语、书写、出版或传媒等形式继续发表这个或类似的诽谤言论。

据起诉书，慕尤丁的有关演说视像在短视频平台Tiktok透过账号@beritakini8发布后，已经有约110万次点击，2万1400次按赞、6061则留言及2169次分享。

2008年3月大选后，希望联盟前身人民联盟开始执政雪州，安华从2009年11月出任雪州政府经济顾问直到2011年7月。

安华的代表律师奈也指出，雪州大臣阿米鲁丁的政治秘书祖薇丽雅12月7日发文告说，慕尤丁的讲话是在重复诽谤，因为雪州政府之前已经否认此事。已故前雪州大臣卡立依布拉欣也曾通过雪州议会正式驳斥。

奈也强调，祖薇丽雅已经说明，安华担任政府经济顾问期间每年只获得一令吉的象征性薪金，并且没有领取任何津贴或享有其他福利。祖薇丽雅后来也在脸书声明，雪州政府其实最终连一令吉的象征性薪金也没有付给安华。

奈也说，慕尤丁的有关演说具有恶意、不确实和严重扭曲事实，明显缺德和违法。“这纯粹只是为了捞取选票和赢得选举的廉价政治宣传伎俩。视频中的言论影射安华滥用国会议员的权力，并使用肮脏手段达到目的，是个没有道德的人，也背叛了人民的委托。”

安华12月7日发律师信给慕尤丁，要他三天内答复，否则将面对法律行动。由于慕尤丁没有回复，安华决定起诉他。

安华12月13日也在吉打入禀亚罗士打高庭，起诉吉打州务大臣沙努西诽谤。沙努西在竞选期间讽刺安华曾因犯下“某案件”（意指鸡奸案）而入狱两次，并指安华“不道德”。

雪州政府及前雪州大臣卡立依布拉欣之前都已否认此事。安华担任雪州政府经济顾问期间每年只获得一令吉的象征性薪金，并且没有领取任何津贴或享有其他福利。