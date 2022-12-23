35人志愿潜水队加入搜寻泰国湾沉船军人

（邦沙潘／曼谷综合讯）泰国小型护卫舰沉没已四天，找到生还者的机会越来越渺茫。泰国当局已召集35名志愿者组织潜水队，协助寻找失踪海军。

泰国小型护卫舰素可泰号上个星期天（12月18日）深夜在泰国湾遇风暴，因海水灌入船舱，导致电力系统故障并下沉。船上105人已有82人获救，六人死亡，另有23人依然失踪。

搜救团队过去两天没有任何发现。泰国《民族报》报道，春蓬府府尹威沙（Wisa Poonsirirat）召集了附近地区的潜水员加入搜救工作。

海湾风浪仍大 只能沿海岸及岛屿搜救

威沙星期四（12月22日）说，海湾的风浪依然很大，所以潜水员只会沿着海岸线及到附近岛屿协助寻找失踪者。

威沙相信，下来还会有更多志愿者加入这个潜水搜救团队。

泰国空军也已加入搜救工作，派出军机和直升机与海军搜救人员一起行动。

泰国海军星期四也派遣海底潜航器拍摄沉入海底的素可泰号以确认沉船原因。

素可泰号的沉没令国内舆论开始聚焦军备维修工作和部队安全措施。《曼谷邮报》引述泰国国会下议院军事委员会顾问巴硕（Prasert Chantararuangtong）说，委员会正考虑下周传召兼任国防部长的首相巴育，以及海军总长就事故做出说明。

巴硕是反对党为泰党领袖。他质疑海军有否善用预算定期维修素可泰号，并批评船上安全设施不足，以致事发时不是每人都获得救生衣。