（吉隆坡综合讯）针对有专家说马来西亚每年有数十名优秀医科毕业生流失到新加坡，马国卫生部长扎丽哈说，人才流失是马国几乎所有专业领域共同面对的问题，不过卫生部会探讨成立专门委员会，研究如何留住人才。

马来亚大学（马大）前医学院院长阿迪巴博士日前在推特发文说，由于医疗工作制度存在各种问题，包括缺乏明确的培训及升迁途径，导致马大每年至少有30名优秀的医学系毕业生流失到新加坡。

也是传染疾病专家的阿迪巴说：“培训一名（医科）学生的成本差不多是100万令吉（约31万新元），（人才外流）相当于每年浪费了3000万令吉（约916万新元）公帑……我不责怪年轻同行，我也会选择去有更多机会的地方。”

她促请政府即刻解决医务人员和毕业生流失的问题，同时改善公共医疗体系。

马国医药协会主席穆鲁加隔日发声明响应阿迪巴的呼吁，认为政府须提供更好的职业发展前景和薪酬等，以缓解医疗人才外流问题。

他说：“更高的薪酬是初级医生出国工作的主要原因之一。工作条件也要改善，包括合约制、永久职位甚至职业倦怠等，如果不解决，可能导致医生到国外寻找更好的发展。”

合约制是马国医生面对的主要问题之一，全马目前约有2万3000名合约医生，政府每年只让其中极少数转为正式医生。去年7月，大批合约医生发起罢工运动，抗议受到不平等待遇。

马卫生部将探讨 成立专门委员会留住人才

卫生部长扎丽哈星期六（12月24日）回应说，人才流失是国家的大损失，几乎所有专业领域都面对同样问题，而不只是医疗领域。

卫生部会根据前任卫生部长凯利提出的卫生人力资源战略，探讨成立专门委员会解决问题，留住人才。

她说：“我看了前卫长的卫生人力资源战略建议，其中包括招聘医生、通过更清晰的职业发展规划来提高培训质量、改善福利和工作条件等。我们考虑通过《卫生白皮书》成立卫生委员会，负责研究医疗保健服务的发展。”

卫生总监诺希山则认为，须从宏观角度看待医科毕业生外流问题。他说，除了专业前景和福利等，经济因素如新元的高汇率也是造成人才外流的主因。

他说：“新加坡的汇率比我们好，许多柔佛人都到新加坡工作，那是否可以用同样角度看待这个问题？即使新加坡的医疗保健领域也存在类似问题，新加坡人也会外流到澳大利亚等地方去。”

他强调，尽管人才外流对国家造成损失，但从另一个角度来看，马国也可以从劳动力迁移中受益，即外籍劳工到马国当女佣和建筑工人等，填补有关领域的人力短缺。