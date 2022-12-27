从孟出发失联数周 罗兴亚难民船恐沉没180人或全罹难

（新德里／达卡综合电）一艘载有180名罗兴亚人的难民船在海上漂流数周后恐已沉没，全船人很可能无一幸免。

联合国难民署星期天（12月25日）在推特发文，对这艘11月底从孟加拉出发后就行踪不明的难民船表示忧心。推文说，船上人员的亲属已联络不上他们，船上的180人可能都已命丧大海。

根据联合国难民署，那艘船并不适合出海，可能在失联之前，即12月初左右就开始解体。

孟加拉罗兴亚难民营的居民诺哈比说，她的23岁女儿就在那艘船上，她上周最后一次通过对讲机与女儿联系时，女儿告诉她船上食物和饮用水已经耗尽，船身也有破裂迹象。

联合国难民署发言人巴洛赫说，今年已有近200名罗兴亚人葬身大海或失踪。“尽管希望渺茫，我们希望这失踪的180人仍存活在世上某个地方。”

另据印度尼西亚警方，一艘载有57名罗兴亚难民的船只于圣诞节当天停靠亚齐省海岸。这是最近几个月来第三艘抵达印尼的罗兴亚难民船。

当地警方发言人维纳迪说，难民船的发动机坏了，在海上漂流一个月，随风飘到亚齐省。船上四名男子生病，被送往医院救治。

当地移民局官员泰尔迈祖尔说，难民暂时安置在当地一个政府设施。“我们将与国际移民组织和联合国难民署协调，确保妥善安顿难民。”

罗兴亚人在缅甸遭受迫害，每年有许多罗兴亚人不顾危险偷渡到马来西亚或印尼。据联合国估计，2013年有近900名罗兴亚人在安达曼海和孟加拉湾丧生或失踪，2014年有700多人。