菲圣诞节期间暴雨成灾 10万人受灾至少八死19失踪

（马尼拉综合电）菲律宾在圣诞节期间暴雨成灾，4万6000多人被迫疏散，至少八人死于洪水，另有19人失踪，受灾人数超过10万。

季节性豪雨带来的庞大雨量，淹没菲律宾东部、中部和南部多个地区，受灾最严重的是棉兰老岛北部的欣奥奥格市（Gingoog），多达3万3000名居民被迫疏散。当地民防官员拉克尔星期一（12月26日）说：“有些地区的水位已高过人的胸部，所幸今天雨停了。”

莱特岛强风大浪 一渔船沉没两人遇难

菲律宾海岸警卫队在棉兰老岛奥扎米士市（Ozamiz）和克拉林镇（Clarin）救出20多人。当局发布的照片显示，救援人员从齐腰的洪水中救出幼童。

此外，根据海岸警卫队，莱特岛（Leyte）中部海岸在圣诞节当天发生了沉船事故。强风和大浪击沉一艘渔船，两名船员遇难，另有六人获救。

菲律宾以天主教徒居多，圣诞节期间有数百万人回乡与家人团聚，但今年东部、中部和南部遭遇恶劣天气，使当地民众的庆祝活动受影响。

据《宿雾每日新闻报》报道，天气恶劣导致超过1000名乘客自平安夜就滞留宿雾省多个港口。当地政府和善心人士在疏散中心为他们提供简单的圣诞节晚餐。

菲律宾气象局警告，切变线天气（shear line），以及东风和东北季风的综合影响，将持续给菲东部、中部和南部带来阵雨，可能引发洪水和山体滑坡。