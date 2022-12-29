阿末扎希：巫统敌视民行党因马哈迪长期鼓吹仇视

阿末扎希星期二接受马国网媒访问时承认，巫统与希盟合组政府在巫统党内引起反弹，主要是因为希盟成员党包括民行党。“马哈迪向我们灌输（敌视民行党）22年，让巫统对民行党留下非常负面的错误印象。”

（吉隆坡综合讯）马来西亚执政党巫统与长期对手希盟合组联合政府后，巫统党内时有异议。巫统主席阿末扎希说，巫统讨厌希盟成员党民主行动党，是因为前首相马哈迪掌权的22年期间，不断鼓吹仇视民行党。

阿末扎希星期二（12月28日）接受马国网媒NRChannel TV优管频道访问时承认，巫统与希盟合组政府在巫统党内引起反弹，主要是因为希盟成员党包括民行党。

他说，马哈迪担任首相与巫统主席期间，长期鼓动巫统厌恶民行党。“他向我们灌输（敌视民行党）22年，让巫统对民行党留下非常负面的错误印象。”马哈迪2017年承认当政期间不断丑化民行党。

巫统最高理事会 仅两人不同意与希盟合作

阿末扎希透露，在与希盟的政治合作方面，他在巫统最高理事面对一些阻力。“我不能在这里说出（反对者的）名字。但我可以说，在那里（巫统最高理事会）所有人当中，只有两人不同意。”巫统最高理事会共有56名成员。

阿末扎希说，目前不断抨击民行党的土著团结党与伊斯兰党，过去都曾接受民行党。他说，土团党曾与民行党同是希盟成员党，伊党在希盟前身人民联盟（民联）时期也曾与民行党合作。

马国第15届全国大选上月19日投票后，希盟、国盟与国阵三个阵营都无法拿下国会过半议席。巫统领导的国阵过后同意与人民公正党主席安华领导的希盟合作，获得国家元首与马来统治者的认可。安华上个月24日宣誓就任马国第10任首相，并在本月2日公布内阁名单。

国阵30国会议员 一人任副首相六人任部长

阿末扎希也是国阵主席。他目前是联合政府内阁的副首相，也兼任乡村及区域发展部长。其他入阁的巫统要员还有巫统及国阵署理主席莫哈末哈山，他担任国防部长、前财政部长扎夫鲁担任国际贸易及工业部长、巫统最高理事阿莎丽娜担任法律及制度改革事务部长，以及前霹雳州务大臣赞比里担任外交部长。

阿末扎希说，国阵有30名国会议员，一人出任副首相，另有六人担任部长。民行党拥有40名国会议员，是国会第二大党，却只四人担任部长。他因此认为国阵应该感激安华让国阵能在联合内阁获得这些职位。

阿末扎希还说，如果根据大选成绩，国阵本该是反对党。“尽管（国盟）拥有超过70席，却成了反对党，而我们是执政党。”