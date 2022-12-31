马国统计局指出，这项调查是在今年9月至10月期间展开，报告分析了各州、各农场规模和鸡农组别的情况，让各方了解肉鸡和鸡蛋生产概况。

（吉隆坡综合讯）马来西亚统计局公布当地肉鸡及鸡蛋生产成本，以9月数据而言，肉鸡为每公斤6.53令吉（约2新元），鸡蛋为一个0.48令吉（约0.15新元）。

马国统计局首席统计师莫哈末乌兹尔星期五（12月30日）公布《2022年鸡肉和鸡蛋生产成本特别调查报告》时说，“假定农场盈利率为生产成本的5%至20%，农场阶段的肉鸡价格会是每公斤6.86至7.84令吉（约2.10至2.40新元）”

“到批发阶段，每公斤肉鸡的利润为1.30令吉；到零售阶段，利润则是1.25令吉。”

他发声明说，统计局是在今年9月至10月期间展开这项调查，以了解马国在逐渐摆脱冠病疫情影响后，经济迈入复苏时的鸡肉生产成本走高的问题。报告也分析了各州、各农场规模和鸡农组别的情况，让各方更了解肉鸡和鸡蛋生产的概况。

他指出，在鸡蛋方面，如果考虑生产成本和利润，在农场阶段的鸡蛋价格是每个0.50令吉至0.58令吉之间。“在批发阶段，每个鸡蛋利润是0.04令吉；在零售阶段，则是0.02令吉。”

莫哈末乌兹尔说，在肉鸡生产成本中，最大部分是饲料，占65.1%，再来是购买一天大的雏鸡的成本（16.0%）。“在肉鸡生长的不同阶段，饲料成本随之变化。开食期肉鸡饲料的平均成本为每50公斤132.4令吉，成长期为每50公斤129.71令吉，育成期每50公斤126.96令吉。”

他指出，开食期肉鸡的饲料一般上较贵，因为所含的营养成分较高，得照顾雏鸡发育成长的需要。

生产与售卖鸡蛋者可能亏本

至于蛋鸡，开食期的饲料平均成本为每50公斤131.57令吉，成长期为每50公斤117.08令吉，下蛋期为每50公斤115.10令吉。

此外，在调查期间，在马国一天大的雏鸡（肉鸡）平均售价为一只2.12令吉，一天大雏鸡（蛋鸡）的平均价格则为一只3.32令吉。

这些雏鸡的价格会随当日市场变化而浮动。

谈到鸡蛋生产成本，莫哈末乌兹尔说，96.9%是直接成本，3.1%是间接成本；其中，76.2%是鸡饲料成本，15.8%是水电费、薪金和工资，以及购买一天大的雏鸡成本，约占2.2%。

自10月以来，马来西亚半岛肉鸡零售顶价定在每公斤9.40令吉，鸡蛋也按等级规定零售顶价，A级每个0.45令吉、B级0.43令吉，及C级0.41令吉。

根据统计局的这份调查，在现有肉鸡顶价措施下，马国鸡农、批发商、零售商仍能获得盈利，不过鸡蛋销售链可能面临亏损，因为现有各级鸡蛋的顶价都低于生产成本。