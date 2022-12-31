马国炸弹包裹案 餐馆员工被炸死

（安邦再也综合讯）马国发生罕见的炸弹包裹杀人案。一名28岁华族男好奇打开放置在他汽车引擎盖上的包裹后，引发了自制炸弹，结果送院抢救后不治。

此案星期四（12月29日）晚上8时55分左右发生在雪兰莪州安邦区一家餐馆外，死者是餐馆员工朱令丰（译音），几个月前才从槟城到雪州工作。

《星洲日报》报道，事发时死者的女同事告知死者，他停在餐馆附近的汽车引擎盖上有个神秘包裹，死者即前去检查，不料一解开包裹即发生爆炸。

据悉，事发时仍有顾客在餐馆用餐，大家被突如其来的爆炸巨响吓坏，但没有其他人受伤。

爆炸导致死者的汽车车头起火燃烧，消防与拯救局到场灭火。警察也派出鉴证组人员搜查死者车子、提取地面上的爆炸物成分，以及带走一些爆炸物碎片进一步检验。

据了解，餐馆的闭路电视在案发当晚曾录下一名身穿黑色上衣、戴口罩的可疑男子将炸弹包裹放在汽车引擎盖上。

根据警方初步调查，炸弹包裹由土制炸弹和大量美术刀片组成，近距离的杀伤力强大。

警方相信死者就是凶手的目标，但暂时未查明凶手的干案动机，也未有嫌疑人落网。

安邦再也警区主任莫哈末法鲁克证实，警方援引刑事法典302条文（谋杀）调查此案。

另据《东方日报》报道，死者一名黄姓同事（65岁）受访说，死者不曾与同事透露家庭情况，只听说是为了转换工作环境及赚更多钱，才到雪州安邦工作。同事也不清楚死者生前是否与人结仇，或遭遇过什么事。