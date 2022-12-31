柬埔寨赌场大火 死者增至26人逾20人下落不明

（金边综合电）柬埔寨西北部班迭棉吉省赌场酒店大火后，救援人员星期五（12月30日）在严重烧毁的酒店房间内发现八具尸体，使得这场大火的死者数增至26人，目前仍有超过20人下落不明。

班迭棉吉省波贝市的钻石城赌场大酒店靠近柬泰边界，星期三近午夜时突然起火，火势迅速蔓延，前后烧了12个小时。

目前还不清楚失火的切确原因，但根据初步调查，相信是佳节期间的装饰耗电过多，导致电线短路起火。当局已成立委员会彻查失火原因。

据了解，大火发生时，酒店内约有400名员工和客人。死伤者中不少来自邻国泰国，其他受害者则来自柬埔寨、中国、马来西亚和越南。

由于伤者人数过多，约有数十名伤者被送往毗邻的泰国沙缴府医院接受治疗。

根据当地官员，泰国医院接收了超过50名伤者，其中有13人伤势严重。

数以百计的柬埔寨军警和来自泰国的志愿者，星期四起就不断在酒店内寻找死伤者。救援人员透露，由于酒店有倒塌的危险，搜救行动非常缓慢。

火灾现场一名警察告诉记者：“我们相信还有更多遗体仍未发现。”

泰国人在国内赌博受到严格限制，因此泰柬边界地带的许多赌场酒店常年吸引许多泰国游客，波贝市是最受泰国人喜爱的度假地之一。

一名不愿具名的酒店员工受访说：“起初火势并不大，但过后迅速蔓延。”她和同事原本在酒店三楼工作，在看到大火往她的方向蔓延后，便与同事往外逃。

泰国和越南今年也发生了涉及娱乐场所的特大致命火患。8月，泰国一家夜总会失火，造成26人死亡，数十人受伤。9月，越南南部一家卡拉OK酒廊发生大火，32人死亡。