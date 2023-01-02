菲律宾空管中心断电停运 逾360航班5万6000乘客受影响

（马尼拉综合讯）菲律宾空中交通管理中心元旦期间因为技术故障而断电，菲律宾所有机场运作停顿，超过360趟航班取消、延误或改道，5万6000名乘客受影响。

在新加坡和日本等地的多个机场，也有好多要前往或途经菲律宾的乘客受波及。

重新安排航班起降

位于马尼拉国际机场的航空交通管制中心星期天（1月1日）上午约10时出现系统技术问题，菲律宾交通部随即在脸书贴文说，将重新安排各航班起降时间，建议乘客等待航空公司的指示。菲律宾民航局也发声明说：“乘客的安全是我们的优先事项，最好让飞机留在地面，以免发生空中事故。”

由于航空交通管制中心故障持续多个小时，加上许多人在圣诞节和新年假期后返回，菲律宾各地机场的登机柜台都出现混乱的场面。许多滞留的旅客也对当局未提供完整的信息感到不满。

到下午4时，该中心系统恢复部分运作，当局开始让航班起降。菲律宾交通部称，系统在下午5时50分恢复正常运作，但恢复设备的工作仍在进行。

宿务太平洋航空（Cebu Pacific）当天早上发文告说：“航空交通管制中心断电，通讯中断了，运作受影响”。宿务太平洋航空让原定星期天至星期一清晨4时起飞的乘客，可免费重新订机票，或把机票转换成旅行券。

菲律宾航空公司则承诺，将尽一切努力让航班时间表恢复正常，并尽快将改道的航班带回原定的目的地。

除了以菲律宾为目的地的航班外，途经菲律宾空域的航班也受影响。

一名乘搭联合航空从旧金山飞往新加坡的乘客告诉彭博社，他的班机改道到夏威夷的檀香山；另一名乘搭酷航的乘客则说，她从成田机场飞往新加坡的班机中途被迫折返。

樟宜机场至少12航班受影响

新加坡樟宜机场集团发言人答复《联合早报》询问时也证实，因菲律宾马尼拉机场管制区航管系统异常，共八趟从樟宜机场出发的航班被取消或延误，另有四趟航班起飞后返回樟宜机场。也有不少入境樟宜机场的航班被延后或取消。

发言人说，集团正在与各航空公司和地勤机构合作，为受影响的乘客提供茶点，并协助他们锁定航班和住宿。

新加坡航空公司发言人受询时也证实，因菲律宾马尼拉机场管制区航管系统异常，新航的好几趟航班起飞后，必须返回起飞机场，或是到其他国家的机场降机，一些未起飞的航班则延误起飞。

在航空交通管制中心发生问题后，菲律宾空域一度没有客机飞行。航班追踪网站FlightRadar24星期天中午在推特贴出一张雷达图称，马尼拉飞航情报区完全没有商业航班飞行。

菲律宾交通部长包蒂斯塔召开记者会解释，航空交通管制中心断电而无法运作。他认为，现有设施应立即提升，同时须建设一个备用系统。“如果同新加坡比较……他们至少领先我们10年。”