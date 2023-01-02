摩洛哥暂不接待 菲泰加法澳加强监测从中国入境旅客

至今已有10多国对来自中国的旅客实施入境限制。菲律宾所有入境口岸加强检查他们的健康申报表，以及加强监测他们的呼吸道疾病症状。泰国已拟定方案，加强防范外国旅客尤其是中国旅客输入冠病。

（马尼拉／曼谷综合电）随着中国冠病病例激增，更多国家推出监管措施，防止来自中国的病例入境。菲律宾卫生部星期六（2022年12月31日）宣布，有必要实施边境管制，加强对入境旅客的监测，尤其是来自中国的旅客。

菲卫生部当晚发布“极其紧急”通告，要所有入境口岸加强检查从中国来的旅客的健康申报表，以及加强监测从中国来的旅客的呼吸道疾病症状。

菲律宾是冠病疫情最严重的国家之一，2020年起实施了漫长而严格的封锁，去年早些时候才取消大部分防疫限制措施。

菲卫生部长玛丽亚上周才说，菲律宾卫生规程足以应付当前情况，尚不须要对来自中国的旅客实施额外限制。总统小马可斯也说，不确定是否应该加强对来自中国的旅客的管制。

随着中国冠病病例激增，以及缺乏病毒基因组序列等数据，国际社会日益担忧中国旅客大举出境可能引发新一波疫情。

泰国也决定加强入境防疫力度，三天前泰国卫生部长阿努廷才说，无须再次收紧边境防疫管控措施。

《曼谷邮报》报道，泰国卫生部官员已拟定一套方案，加强防范外国旅客尤其是中国旅客输入冠病。卫生部官员1月5日将与旅游及体育部和交通部就方案做进一步讨论。

泰国卫生部流行病学主任差卡拉说，抵境旅客必须出示已接种至少两剂冠病疫苗的证明，且须有出行前48小时内的冠病抗原快速检测（ART）阴性证明。所有从中国来的旅客也须有足以支付冠病治疗费用的旅游保险。

泰国外交部预测，今年1月将有约6万名中国旅客入境泰国，2月或达9万人，3月或增至15万人。

澳大利亚和加拿大也在周末宣布，将强制来自中国的旅客进行冠病检测；北非国家摩洛哥则决定，暂时禁止来自中国的旅客入境。

澳洲星期天（1月1日）宣布，从1月5日起，来自中国的旅客须提供出发前48小时内做的冠病检测阴性证明。这项规定也适用于来自香港和澳门地区的旅客。

澳洲卫生部长巴特勒说：“考虑到中国疫情不断变化和发展，以及在高传播环境中可能出现新变种，实施这些临时措施是出于谨慎考虑。”

巴特勒强调，这只是暂时措施，政府欢迎中国旅客重返澳洲。澳洲也考虑采取其他措施，如检测航班废水、在机场对入境旅客进行自愿采样等。

加拿大星期六宣布，从1月5日起，从中国大陆、香港和澳门出发的航班上所有满2岁乘客，须在登机前向航空公司提供出发前两天内做的冠病检测阴性证明。在登机前10天外确诊的旅客，可用康复证明取代阴性检测结果。

加拿大这项措施将实施30天，当局将根据手头上的数据、科学证据，以及国内外疫情情况调整措施。

此外，加拿大公共卫生局也将在温哥华国际机场试点进行飞机废水采样，并扩大已在多伦多皮尔逊国际机场展开的类似计划。

摩洛哥外交部在元旦前夕宣布，从1月3日起，所有来自中国的旅客不论国籍都不得入境，以防出现新的冠病感染潮。

欧盟定1月4日开会 寻求制定共同政策

法国星期天敦促欧盟成员国对入境的中国旅客进行冠病检测，以避免他们在其他欧盟国家入境后，未经检测就前往法国。

法国规定从星期天起，来自中国的旅客须提供出发前48小时的冠病阴性证明， 并将随机检测入境的中国旅客。卫生部长布劳恩说：“ 法国将推动全欧盟采用这个办法。”

至今已有10多国对来自中国的旅客实施入境限制，包括法国、意大利等。欧盟成员国定1月4日就这个问题开会，寻求制定欧盟共同政策。