入境防疫收紧 马国筛查来自中美旅客

马来西亚首相安华宣布，内阁经讨论后，决定收紧外国旅客入境防疫管制，包括来自中国和美国的旅客，以遏制冠病传播。安华说，中国开放边境后，政府担心冠病病毒再次来袭，所以必须采取管控行动。

安华星期三（4日）在内阁会议后召开的记者会上说：“我们将进一步控制和收紧（入境防疫管制），包括审查来自美国和中国的（旅客）。”安华并未详细说明收紧防疫管制的细节，也没说明为何对美国入境旅客也收紧管制。

安华强调，马国政府只是对疫情严重的国家加强入境审查，并非针对任何国家。他说，政府首要任务是保护人民的健康，因为民众的健康远比经济发展或旅游业都重要。

中国将于星期天（8日）重开边境，入境者不必进行核酸检测和集中隔离，当地民众也可以出国，预计到时将有大量中国旅客入境马国。

马国卫生部长扎丽哈星期三巡视冠病疫情期间负责协调全国防疫事务的“全国危机准备及应对中心”（CPRC），以了解马国应对冠病病例可能增加所做的准备工作。分析认为这是马国政府加强宣导官方加强防疫工作。

卫生部星期三在推特发文说，这个中心也是卫生部的公共卫生紧急行动中心（EOC），自2019年以来，就专门负责处理冠病防疫事务。

玻璃市州下令餐饮店人员 营业期间须戴口罩

各州政府也陆续加强防疫工作，玻璃市州政府星期三发文告宣布，因应中国旅客的到来，州政府下令州内所有餐饮店的业者与员工，在营业期间都必须佩戴口罩。玻璃市因此成为马国首个因为中国旅客可能大量涌入而收紧防疫措施的州属。

文告说，玻璃市州政府也鼓励民众在公共场所或人多拥挤的地方佩戴口罩，并在出入公共场所后洗手或使用洁手液。

马国医药协会星期三发文告，表示支持政府恢复实施入境者必须接受冠病检测的措施。

医协主席拉惹杜莱医生说，卫生部应该只允许核酸检测结果呈阴，以及完整接种冠病疫苗的中国游客入境。“政府也可以考虑逐步向中国旅客开放，并在（冠病疫情）情况显著改善时放宽限制。”

马国空服员职工总会星期三发文告说，政府开放航班迎接外国旅客，尤其是中国旅客之前，必须收紧防疫管制。“我们很多会员都心存疑虑，有人询问是否应该为执勤的空服员制定新的标准作业程序，尤其是往返中国的航班。”文告说，如有必要，政府可以规定，航班如往返冠病病例多的国家，空服员应该佩戴口罩。