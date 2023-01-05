感谢中印泰等积极合作友好国家 缅甸独立日敏昂莱抨击欧美干预内政

缅甸军政府领导人敏昂莱在独立75周年庆典上对来自国际组织和其他国家的“干扰”展开抨击，指责它们试图干预内政。他感谢那些积极合作的国家如中国、印度、泰国、老挝和孟加拉。

（内必都综合电）缅甸军政府领导人敏昂莱猛烈抨击欧美等国干预内政，并感谢友好国家如中国、印度和泰国。

敏昂莱周三（1月4日）在缅甸独立75周年庆典上致辞时说：“在我们面对压力、批评和袭击之际，我要感谢一些与我们积极合作的国际和区域国家、组织和个人……我们正与邻国如中国、印度、泰国、老挝和孟加拉紧密合作，我们将为边界稳定和发展共同努力。”

缅甸军人2021年2月1日发动政变推翻民主派领袖翁山淑枝领导的民选政府，随后全国各地出现反政变示威，军方以武力镇压。虽然目前街头示威已少见，但军方几乎每天与少数民主武装组织发生冲突，各地也组建称为人民保卫部队的民兵，为回归民主而战。

缅甸在国际上被孤立，美国、欧盟、英国、加拿大等国对缅甸军方高官及与军方关系密切的个人和实体实施制裁。联合国安理会上月通过缅甸1948年独立并加入联合国以来，首份关于缅甸的决议，要求军政府结束暴力，并释放包括翁山淑枝在内的所有政治犯。决议由英国起草，表决时中国、俄罗斯、印度三国弃权，安理会其余12个成员国赞成。

缅甸是亚细安成员国之一，但由于缅甸军方没有落实与亚细安达成的五点共识，包括停止暴力镇压、与相关各方进行建设性对话，而未受邀出席亚细安重要会议。

敏昂莱在独立日庆典上对来自国际组织和其他国家的“干扰”展开抨击，指责它们试图干预缅甸内政。

周三宣布释放7012囚犯 没透露是否包括异议分子

缅甸当局一般上会在独立日当天释放政治犯，军政府周三宣布将释放7012名囚犯，以纪念独立日，至于当中是否包括政变后被逮捕的异议分子，军政府没有详说。

敏昂莱抵达独立日庆典场地时，现场鸣放21响礼炮。在阅兵仪式上，坦克、导弹发射器、装甲车齐亮相，海陆空三军部队、各级政府部门代表队及高中生，在现场整齐列队行进，接受领导人的检阅。

缅甸独立日是为庆祝缅甸脱离英国殖民统治，成为独立国家。往年街上总会有喜庆活动和游行，公园和广场则人群聚集。不过自军方发动政变夺权之后，公共节日难见民间庆祝活动，因为人们多留在家中，向军政府发出无声抗议。

法新社记者说，缅甸商业中心仰光明显加强了保安，当地近几个月一再发生炸弹袭击。美国驻缅甸使馆周三警告，袭击、有目标的枪击或爆炸案可能会增多。