泰国预计今年可迎来至少500万人次中国游客

（曼谷综合电）随着中国重新开放边境，泰国国家旅游局预测，2023年赴泰旅游的中国游客可达至少500万人次。

中国官方之前宣布从1月8日起对冠病进行降级管理，取消入境后全员核酸检测和集中隔离的规定。为此，各国政府已开始为中国游客回流做准备。泰国旅游局预测，中国游客回流将能进一步刺激经济和主要支柱之一的旅游业。

泰国旅游局局长育塔萨星期二（1月3日）说：“我们预计今年第一季度，会有约30万人次的中国游客来泰国游玩。”

冠病疫情暴发前，中国是泰国最大旅游客源国。在疫情导致边界关闭、全球旅游停摆之前的2019年，泰国接待了3980万人次的外国游客，其中有超过1100万人次的游客来自中国。

在疫情期间，泰国旅游业严重受创，虽然目前已逐步恢复，但由于中国迟迟未开放边境，2022年首11个月赴泰的中国旅客仅为22万人次。

泰旅游局现在预计，2023年入境的外国游客可能多达2500万人次，较之前预测的2000万人次高。

飞泰国航班不多票价高 业者：中国游客未必如预期

一些业内人士却对于中国游客能否迅速回流并不乐观。

泰中旅游联盟协会会长隆那戎说：“赴泰旅游的中国旅客人数未必会如我们期待的那样多，因为目前从中国飞往泰国的航班并不多，而且票价也较先前高许多。”

泰国2019年的旅游收益逾600亿美元（约810亿新元），但2020年泰国的旅游收入暴跌82%。

泰国去年逐步解除大部分旅游限制，重开大门迎接国际游客后，旅游业迅速回弹，全年迎来1100万人次的外国旅客。