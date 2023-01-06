“一带一路”倡议下合作建造 首阶段中泰高铁可如期2026年开通

泰国铁道局局长皮歇重申，泰国希望中国能将高铁的所有知识都传授给泰方，以便第二阶段的工程可由泰国的建筑团队负责设计。

（曼谷讯）虽然中泰高铁项目的建设工程一再出现延误，但泰国铁道局说，首阶段连接曼谷及东北部呵叻府的铁路将如期于2026年开通。

泰国铁道局局长皮歇（Pichet Kunadhamraks）接受《曼谷邮报》访问时解释说，第一阶段的铁路建设工程之所以发生延误，是因为泰国政府须确保项目的可持续性，并为经济和铁路系统带来最大利益。“所有程序都须根据国家的最大利益，做出明智的决定。”

全长609公里的中泰高铁项目自2014年就开始酝酿，是泰国和中国在“一带一路”倡议下的合作项目。高铁的最高设计时速为250公里，贯穿曼谷及北部的廊开府，并与中老铁路相连，最后抵达中国昆明，并把柬埔寨、老挝、缅甸和越南同中国、印度和更远的其他国家连接起来。

不过，由于中泰两国针对设计、建造成本、贷款条件及土地开发权等多方面出现分歧，导致项目一再受到拖延。首阶段连接曼谷和呵叻府的铁路达253公里长，耗资1794亿泰铢（约71亿新元）。工程自2017年12月动工，原定2026年投入运作。不过，建设工程至今进度缓慢。

皮歇透露，工程共分为14份合同执行，其中一份涉及高铁信号系统的安装和列车的采购。在13份合同当中，有10份正在执行，三份尚未签署。目前，只有11公里长的“Sikhio-Kut Chik”路段完成了95.71％的建设，其他九个路段的进度不大。

皮歇说，由于高铁项目对泰国而言是新的项目，因此在设计和施工方面都须依靠中国的帮助。“第一阶段的延迟是情有可原的，因为这是泰国从中国学习并转移知识的阶段。”

但他重申，泰国希望中国能将高铁的所有知识都传授给泰方，以便第二阶段的工程可由泰国的建筑团队负责设计。

此外，皮歇也认为繁琐的监管程序、地理形势，以及疫情管控措施的限制造成工程的延误。“虽然障碍重重，我们仍相信首阶段将按计划在2026年开通。”他指出，有了这次的经验，第二阶段的建设相信会容易许多。“况且，第二阶段大部分都是低地。”

根据泰国铁道局的消息，第二阶段的工程预计耗时四年，料在2028年竣工。如果一切顺利，中泰铁路有望赶得及在2029年中全线开通。