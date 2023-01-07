国阵撤回支持 沙巴沙盟政府倒台

（亚庇综合讯）马来西亚沙巴州国民阵线（国阵）的17名州议员宣布撤回对首席部长哈芝芝的支持，这意味着，哈芝芝领导的沙巴人民联盟（沙盟）与沙巴国阵合组的州政府在执政27个月后倒台。

沙巴国阵及巫统主席邦莫达星期五（1月6日）晚上在沙巴巫统总部与巫统州议员开会后，召开记者会做出上述宣布。

沙巴州议会共有79个议席，包括73名票选州议员及六名官委州议员。原本的沙盟—沙巴国阵政府共获得46名议员支持，以过半多数执政。沙巴国阵宣布不再支持哈芝芝后，接下来各方将展开“算人头”竞赛，任何一个政党或政治联盟只要争取到40名州议员支持，就能以简单多数组成新的州政府。如果没有任何一方获得多数支持，沙巴就可能举行闪电州选举。

邦莫达指哈芝芝 违反与沙巴国阵协议

邦莫达说，沙巴国阵不再支持哈芝芝担任首长是因为对他失去信心，并指他违反与沙巴国阵在2020年州选举后达成的协议。

“哈芝芝宣布退出土著团结党后，沙巴国阵当初与沙盟共组州政府的协议就已不存在。沙盟的成员是沙巴团结党、沙巴立新党、沙巴民族统一机构（沙统）、沙巴进步党及沙巴土团党，但现在哈芝芝已不是沙盟成员党一分子。”

他也说，沙巴国阵当初和沙巴土团党合作的条件包括必须委任巫统领袖担任部长及政府官联公司主席，但哈芝芝却革除国阵州议员沙烈赛益在沙巴政府投资臂膀Qhazanah Sabah有限公司的主席职位。“哈芝芝如今还恫言改组州内阁，以此威胁巫统，再次显示他违背承诺。”

沙巴政坛星期四（5日）便盛传沙巴民兴党及沙巴国阵准备策动“变天”，以推翻哈芝芝。民兴党原定当天下午召开记者会，但后来取消，据称是因为无法获得巫统州议员一致支持。不过知情者说，民兴党及沙巴国阵未放弃“变天”计划，并打算事成后推举邦莫达为沙巴新首长。

邦莫达未回应 是否与民兴党合作

哈芝芝星期五傍晚宣布，他会在近日改组州内阁。马国媒体引述消息报道，也是沙巴副首长及沙巴州工程部长的邦莫达将被除名。

几个小时后，邦莫达召开记者会宣布与哈芝芝决裂。他在记者会上没有正面回应是否会与民兴党合作，只说巫统会与有诚意的政党合作。

他说，目前沙巴国阵共有18名州议员，包括一名最近表态支持国阵的无党籍议员，有五名巫统州议员不赞同退出原沙州政府，但因为这是党的决定，所有巫统议员都须遵从。