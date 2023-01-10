与阿末扎希抵达亚庇斡旋 安华挺哈芝芝继续领导沙巴州政府

沙巴上周以来的动荡政局，安华与巫统主席阿末扎希星期一前往当地斡旋。安华对哈芝芝的有关谈话，显示他力挺哈芝芝而不是发动变天行动的沙巴国阵主席邦莫达。

（亚庇综合讯）马来西亚首相安华说，他祝福哈芝芝继续出任沙巴首席部长及领导沙巴州政府，并将让哈芝芝有空间去磋商和拟定对沙巴更好的方案。

沙巴上周以来的动荡政局，安华与巫统主席阿末扎希星期一（9日）前往当地斡旋。安华的说法显示他力挺哈芝芝而不是发动变天行动的沙巴国阵主席邦莫达。

安华星期一结束访问印尼的两天行程后，在当晚10时左右飞抵亚庇。沙巴首长及沙巴人民联盟（沙盟）主席哈芝芝也前往接机。

安华过后在亚庇一家度假村与阿末扎希及哈芝芝开会，接着又前往沙巴首长官邸会见沙盟、希盟及哈芝芝阵营的其他领袖。

阿末扎希星期一晚间8时左右抵达沙巴巫统总部与沙巴巫统领袖会面，因为沙巴巫统内部对是否支持哈芝芝而闹分歧。

阿末扎希会后告诉媒体：“我们希望找出结束这次政治动荡的方案，我们将努力达成双赢局面。”

沙巴国阵及巫统主席邦莫达1月6日晚间宣布，17名巫统州议员撤回对哈芝芝的支持后，沙盟只剩下29名州议员。但沙巴希盟的七名州议员，以及五名不赞同退出沙盟—沙巴国阵政府的巫统议员，隔天先后发文告表态支持哈芝芝，意味哈芝芝获得41名州议员支持。

哈芝芝星期天更高调宣布获得44名州议员支持，邦莫达则指“比赛尚未结束”。

就在安华与阿末扎希抵达亚庇之前，变天行动星期一继续发酵。邦莫达阵营的社会民主和谐党主席彼得安东尼星期一告诉媒体，哈芝芝担任首长已经违反沙巴宪法，因为“他没有政党，也不是任何政党的领袖”。不过，彼得安东尼同意由安华调解此事。

五名支持哈芝芝的沙巴巫统州议员星期一则否认筹组新政党，并指邦莫达企图推翻哈芝芝，只是为了想成为沙巴首长。邦莫达星期天指责哈芝芝收买这五名沙巴巫统州议员，才能获得44名州议员支持。

沙巴州议会共有73名民选议员和六名官委议员共79人，执政者必须获得其中至少40名州议员的支持。

哈芝芝与邦莫达的恩怨由来已久。哈芝芝曾是沙巴州巫统主席。巫统领导的国阵在2018年5月大选落败下台后，哈芝芝同年12月12日率领沙巴14名国会议员及州议员、两名上议员，以及21名区部领袖集体退出巫统，令沙巴巫统濒临崩溃。

巫统主席阿末扎希当时紧急委任邦莫达出任沙巴巫统主席。与哈芝芝一起退党者过后大多加入土著团结党，哈芝芝则担任沙巴土团党主席。

沙巴2020年9月举行州选举时，沙巴巫统与沙巴土团党为了顾及双方在联邦政府的合作关系而联手，但选后却为了首长人选而相持不下。经过两天谈判后，邦莫达当时同意支持哈芝芝出任首长。