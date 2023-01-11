频调措施应对中国旅客入境 马国特辟通道 印泰不设限

（吉隆坡综合讯）中国开放公民出国后，东南亚各国不断调整应对措施。马来西亚将为入境的中国旅客开设特别通道，以便及时处理出现冠病症状者。泰国经过一阵混乱后，确定所有入境的外国旅客不必出示疫苗接种证明。

马国政府曾宣布，不会对入境的中国旅客收紧防疫管制。不过，负责公共卫生的副卫生总监诺哈雅蒂星期二（1月10日）在记者会上说，移民局将在机场为中国旅客安排特别通道，如果发现有人出现症状，就交由卫生部官员通过咽喉拭子进行抗原快速检测。她没有说这个措施什么时候开始。

她说，所有入境的外国旅客都将接受热敏扫描仪检测，若发现生病或有症状者，或主动申报者，都将接受进一步检查。

诺哈雅蒂透露，中国1月8日开放边境当天和9日这两天，共有4069名中国旅客入境马国，他们都没有感染冠病或出现症状。

卫生总监诺希山在同个记者会上说，马国的境外输入病例不多，平均每月三四起。上月有大约5万3000名来自中国的旅客入境，去年全年约35万人。

他强调，马国2022年4月1日全面开放边境后，每逢大节庆再也没有出现冠病病例暴增的情况，这证明马国的疫情仍受控。

泰国要求来自疫区旅客 投保至少1万美元冠病保险

在泰国，对外国旅客的防疫规定引发混乱后，政府星期二终于确定，所有入境者不必出示疫苗接种证明，但来自疫区的旅客须购买保额至少1万美元的冠病治疗保险。

泰国上周末宣布，星期一（9日）起所有入境者都必须提供两剂疫苗的接种证明。旅游业者随即纷纷请愿要求政府收回成命。卫生部长星期一证实决定不这么做，可是民航局过后又宣布，所有入境者必须提供两剂接种证明，让旅客与旅游业者无所适从。

印度尼西亚则表明不会对中国旅客收紧防疫管制。

旅游与创意部长桑迪阿加星期一在记者会上说，印尼将“铺红地毯”欢迎中国旅客。他强调，冠病疫情暴发前，中国一直是印尼最大的客源之一。