巫统大会上开“特别汇报”会 阿末扎希点名曾支持慕尤丁任相10领袖

这是巫统去年大选惨败后的首次全国大会，预料将成为今年党选前各派系的一次前哨战。各方焦点包括巫统主席与署理主席这两个最高职位今年党选是否开放竞选。

（吉隆坡综合讯）马来西亚执政党巫统主席阿末扎希在全国代表大会上，出乎意料地揭露去年大选后曾签名支持国盟主席慕尤丁出任首相的10名巫统领袖身份。此举被视为警告可能在大会上追究巫统大选惨败责任的其他派系领袖，让原本暗流涌动的大会上紧张气氛急剧升温。

巫统星期三（1月11日）开始举行为期四天的“2022年度全国代表大会”。这是巫统去年11月大选惨败后的首次全国大会，预料将成为今年党选前各派系的一次前哨战。各方的焦点包括巫统主席与署理主席这两个最高职位今年党选是否开放竞选。

今年的巫统大会在星期三晚间开幕，不过主办方星期三下午特别安排约3000名与会者出席“党主席特别汇报会”，由阿末扎希向代表们说明，巫统去年11月全国大选后，决定与希盟组织联合政府的前因后果。汇报会闭门举行，谢绝媒体采访。

消息人士告诉网媒“自由今日大马”，阿末扎希在汇报会上逐一念出去年第15届全国大选后签署法定宣誓书支持慕尤丁的10名巫统国会议员名字时，现场一阵骚动。“出席者狂嘘这些被念出名字的国会议员。”

但消息人士拒绝透露这10名巫统国会议员的身份，仅表示这些人明显支持慕尤丁。

巫统登嘉楼州主席阿末赛益星期三则向媒体证实，“党主席特别汇报会”现场没有见到巫统副主席及前首相依斯迈沙比里，以及柔佛居銮森波浪区国会议员希山慕丁。依斯迈沙比里、希山慕丁和前卫生部长凯利，在慕尤丁与依斯迈沙比里执政期间，都被视为支持慕尤丁的巫统“官职派”成员。

大会将检讨大选结果 讨论党选和六州选举

“巫统2022年度全国代表大会”原定2022年12月21日至24日举行，但受第15届全国大选影响，展延到星期三至星期六（1月14日）。

巫统总秘书阿末玛斯兰星期三在媒体汇报会上说，巫统支部、区部及中央的各级选举，必须在今年5月19日前完成。

他透露，这次巫统大会将检讨大选结果，讨论党选，以及今年9月前举行的吉打、吉兰丹、登嘉楼、槟城、雪兰莪与森美兰等六州选举。

阿末玛斯兰说，巫统虽在2018年以来的七场补选和两场州选中漂亮胜出，但在去年11月的第15届全国大选中却遭遇重挫，当中肯定有特别原因，巫统必须从中吸取教训。