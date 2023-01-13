140区部主席反对 也有代表支持 两高职是否开放竞选巫统内部仍分歧

巫统星期三起举行为期四天的全国代表大会，而党内两高职是否应开放竞选是众人聚焦的其中一个议题。140个区部主席表态反对这两个高职开放竞选，但也有不少党员认为这将抹杀党内民主。

马来西亚执政党巫统为了党主席和署理主席职是否应开放竞选进一步分裂。140个区部主席表态反对这两个高职开放竞选，但也有不少党员认为这将抹杀党内民主，而有意参选的前卫生部长凯利更称，党主席阿末扎希亲口向他证实已做好准备应战。

巫统最迟必须在今年5月19日前举行党选，但自从巫统在去年11月的大选中惨败后，一些人认为巫统应专注于党内团结，建议今年的党选不开放竞选主席和署理主席职位。

巫统最高理事会原定在星期四（1月12日）晚召开的特别会议讨论党选事宜，但阿末扎希在会后却告诉媒体，他们只是听取了有关星期五巫统代表大会的准备报告，并没有讨论其他事项。

巫统星期三（1月11日）起举行为期四天的全国代表大会，而党内两高职是否应开放竞选是众人聚焦的其中一个议题。

巫统140个区部主席星期三明确表态反对这两个高职开放竞选；巫统三机构——妇女组、巫统青年团及女青团则在星期四的大会上争论不休。

巫统妇女组主席诺莱妮发表政策演讲时说：“党主席及署理主席不受挑战会更好。为了国家及政党的生存，应给予他们空间及支持，以修复及强化巫统。”

巫青团团长阿斯拉夫更敦促领导层铲除党内叛徒。他说，党主席是党的中心，并指党内有人企图侮辱党领袖，以制造个人英雄主义。

阿斯拉夫还说，这些人多次背叛巫统，却好几次获委为部长，还有机会上阵大选。

虽然阿斯拉夫没有点名，但这番话明显指向有意在来临党选中挑战主席职位的凯利。

尽管领袖们纷纷在演讲中力挺阿末扎希及署理主席莫哈末哈山，但在之后的辩论环节，不少代表却要求巫统开放竞选所有党职。

其中，马六甲巫青团发言人法鲁尼占说，他相信阿末扎希心胸宽广，不会打压党内民主。

较早时，凯利也在社交媒体Instagram上批评不开放竞选党高职是疯狂的举动。他要求巫统停止这么做，“别让民主在党内死亡”。

随后，凯利在代表大会上与阿末扎希碰面时，阿末扎希对他抛下了一句：“准备战斗”（ready to fight）。凯利在社交媒体发布了这段视频，并抓住阿末扎希的这句话，要求党选全面开打。

凯利说：“这句话说明阿末扎希有勇气，我敬佩他，他不畏惧挑战。”他认为，如果党内还有人要求不开放竞选党高职，就是与阿末扎希的勇气背道而驰。

时事评论员许国伟接受《联合早报》访问时说，虽然阿末扎希自称有信心在来届党选中连任，但党内有许多人仍对他不满，开放竞选党主席职将带来风险。

“即便阿末扎希能顺利过关，但开放竞选将为他的政敌提供平台来攻击他，阿末扎希的威信难免会受影响。”

不过，也有分析认为，阿末扎希目前地位牢固，他没有必要禁止两大高职的竞选，否则将被视为打压党内的声音。