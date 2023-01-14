阿末扎希揭露巫统舍国盟选希盟原因 勾结国阵议员国盟未合作已搞背叛

阿末扎希在巫统全国代表大会暗示党内叛徒将受对付，同时促请当局调查国盟执政时期的舞弊，并讽刺国盟即将沦为“法庭帮”。

巫统主席阿末扎希揭不与国民联盟合作的原因，抨击国盟在大选后与国阵国会议员勾结，未合作已搞背叛。他暗示党内叛徒将受对付，同时促请当局调查国盟执政时期的舞弊，并讽刺国盟即将沦为“法庭帮”。

马来西亚执政党巫统星期三（1月11日）起举行为期四天的全国代表大会。继巫统三机构——妇女组、巫统青年团及女青团在过去两天完成各自的议程及辩论后，巫统大会星期五正式开幕，共有2648名中央代表出席。

这是巫统自去年11月大选惨败后的第一次全国大会。阿末扎希星期五发表主席政策演讲时，解释为何巫统在大选后选择与希望联盟合作，而不是国盟。

阿末扎希说，巫统在大选后两天分别与希盟及国盟谈判，讨论了有关回教、马来人及土著，以及组织内阁的事项；希盟同意了巫统提出的原则，国盟则仅表示“会考虑”。

“国盟也拒绝国家元首要求组成团结政府的建议，因为他们声称已获得足够的议员签署法定声明，可组成政府。原来这些议员当中有10人来自国阵，但他们从未请示党。”

阿末扎希向党代表 揭露10“叛徒”身份

阿末扎希暗示叛徒很快会将受到纪律委员会对付，“我虽已原谅这10名议员，但要忘记却很难”。阿末扎希星期三特别安排了“党主席汇报会”，并向代表们揭露10名国阵议员的身份，这被认为是间接警告其他派系领袖不要发起挑战。

对于早前有批评指他擅自决定与希盟合作，阿末扎希反驳说，自己未曾与希盟签订秘密协议，与希盟合作也经党内高层商议。“在56名最高理事中，仅两人不同意与希盟组政府，54人同意。”

阿末扎希也是马国副首相，他在演讲中促请执法单位调查国盟执政时的疏漏，包括涉及滥用经济振兴配套的925亿令吉（约280亿新元）事件。他讽刺国盟此前一再批评巫统出现“法庭帮”，如今他们也即将成为“法庭帮”。

针对巫统在大选中失利，阿末扎希说，他可以归咎于在竞选期间破坏党的巫统候选人，也可要求作为首相人选的“海报男孩”负全责，但是他没有这么做，而是选择往前看。

巫统全国大选 惨败五大原因

较早前，巫统总秘书阿末马斯兰在汇报中，总结巫统在全国大选惨败的五大原因，包括对手滥用选民个人资料及贿赂选民。

阿末马斯兰指出，巫统在大选前的七场补选取得大胜，在马六甲和柔佛州选也赢得超过三分之二席次，却在全国大选惨败，令人始料不及。

他指控对手贿选，更揭露有一个州，年轻选民可获150令吉、学生可获300令吉，残障者及退休人士可得600令吉。

他说，许多年轻人还受到各种真假消息的操纵，巫统领袖也在TikTok遭受压迫，这些都是对手策划的。不过，阿末马斯兰没有点名对手是谁，也没有出示任何证据。

除了对手的竞选方式，阿末马斯兰承认，党内有人搞破坏，也是让巫统在大选遭遇重挫的主要原因之一。

另一方面，巫统大会通过了两项修改党章的动议，包括规定党员若在胜选后退党、以无党籍人士身份或投入敌对阵营上阵选举，都将自动丧失党籍。其次，各区部的宣传主任也将自动成为党大会的代表。

巫统大会星期六将继续辩论，并决议来临的党选是否开放竞选党主席职和署理主席职。