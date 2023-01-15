巫统议决主席和署理主席职不开放竞选 学者：阿末扎希党内地位稳固

马来西亚联合执政党巫统议决，来临的党选不开放竞选主席和署理主席的职位，这意味着巫统主席阿末扎希将不受挑战，党内地位稳固。

巫统为期四天的全国代表大会星期六（1月14日）落幕，中央代表当天以举手方式进行表决，通过了主席和署理主席二职不竞选的动议。

本次的巫统大会不允许媒体入场采访，所有表决也闭门进行。巫统宣传主任依山加里尔之后在脸书贴文说，大会上提出的所有动议都获得通过，包括两个最高党职不竞选的附加动议。

巫统登嘉楼联合委员会主席阿末赛益也召开记者会说，超过90％的代表支持这项动议，只有少数人反对。他说，许多代表认为，巫统刚在去年11月的大选中惨败，不希望巫统因党选进一步分裂。

巫统最迟须在今年5月19日举行党选。不开放竞选党主席和署理主席的动议星期五由森美兰州的代表提出，结果引发支持者和反对者之间激辩。阿末扎希当天发表主席政策演讲时还说，他对民主程序有信心，交由中央代表决定此事。

经过两天的辩论环节之后，大会最终通过了动议。

学者：大选后出现危机感巫统党员倾向于维持现状

马国拉曼大学政治与媒体系讲师刘惟诚接受《联合早报》访问时说，这样的结果在意料之中，因为早前140名巫统区部领袖已表态支持不开放竞选党最高领导。“许多巫统党员在大选后出现危机感，倾向于维持现状。”

他认为，这个表决结果等于通过了对阿末扎希的信任动议，肯定了他的党领导地位，以及他与首相安华合作组成团结政府的决定。

阿末扎希在巫统大会闭幕演讲中，感谢大多数代表给予信任，让他和署理主席莫哈末哈山未来三年继续领导巫统。他说，当前的目标是让巫统能继续在马国政治中保有位置。

阿末扎希随后在记者会上说，他和莫哈末哈山没料到党代表会提出这项动议，但他强调这是合法的，并且是党的最终决定。

前首相及巫统副主席依斯迈沙比里接受媒体访问时则坦言，他担心这会影响年轻人对巫统的信任。“年轻人强调民主和人权，但今天的决定显然背弃了竞选的权利。”

他也批评这项决议不符合党章，称即便前首相马哈迪曾在党选中不受挑战，“但他没有下令别人不能竞选党主席职位”。

巫统在大选中惨败后，依斯迈派系曾多次向阿末扎希逼宫，要他引咎辞职。其中，前卫生部长凯利和前国防部长希山慕丁还透露，有意在党选中挑战阿末扎希。

刘惟诚认为，反对阿末扎希的派系在来届党选中将背水一战，挑战其他党职。“不过，阿末扎希不受挑战，地位还是相当牢固。”