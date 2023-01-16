（曼谷讯）泰国国会上议院部分议员拟提呈修宪案，取消首相只能任职八年的限制。反对的议员则指这将让现任首相巴育继续掌权。

据《曼谷邮报》报道，上议院政治发展和公众参与委员会主席社里上星期五（1月13日）承认，已指示泰国智库普拉惹迪伯国王机构研究修改宪法第158条是否可行。宪法第158条规定，首相任期只限八年，无论两届各四年任期是否连续。

泰国宪法法院去年9月30日裁定，在2014年军事政变后掌权的巴育，第一个首相任期应从2017年4月6日现行宪法开始实行算起，这意味着，如果巴育在来临大选中连任首相，他只能任职至2025年。

执政的公民力量党和主要反对党为泰党抨击修宪提案，称这旨在让已脱离公民力量党并加盟泰国人团结建国党的巴育的任期延长至2025年以后。

政治发展和公众参与委员会副主席迪勒吉特14日澄清，这项提案目前只不过是部分议员的意愿，不能代表整个上议院，上议院尚未就此展开讨论。

上议院全由军方委任 对首相人选有影响力

他并指出，修宪提案要获得通过并不容易，因为必须得到至少三分之一的参议员及至少两成的反对党议员支持。

有消息人士称，寻求修宪的参议员都是巴育的支持者。据悉，支持巴育的参议员有约180人。

泰国2017年颁布的宪法规定，上议院有权与下议院一起投选首相。上议院250名议员全由军方委任，这让军方对首相人选有很大的影响力。

为泰党副秘书长詹赛抨击取消首相任期限制的提案，声称应该取消的其实是宪法第272条，即上议院投选首相的权力。

公民力量党副党魁派文则表示，修宪提案明显是为了让巴育继续掌权，应该会面临各方阻力。他说：“这样的提案对巴育弊大于利，并可能导致政治危机。”