特委会报告已提呈内阁 泰国政府探讨建赌场引起两极反应

泰国国会特委会建议允许八种赌博活动，包括线上赌场、股票指数及外汇，以及国际和当地的体育赛事。报告也建议将五个地区的赌场合法化，以增加国家的税收，同时打击非法赌博。

（曼谷综合讯）泰国政府探讨兴建赌场的计划引起两极反应，反对党国会议员担心赌场会沦为洗钱平台，并导致民众沉迷赌博；但也有人认为，政府可推出相应的管理措施，预防赌场合法化所可能引发的社会问题。

泰国国会是在2021年12月成立特别委员会，探讨赌场合法化的经济价值及潜在问题。国会上星期四（1月12日）经过两个多小时的辩论后，表决通过了特委会的报告。这份报告已提呈内阁。

特委会在报告中建议政府允许八种赌博活动，包括线上赌场、股票指数及外汇，以及国际和当地的体育赛事。报告也建议将五个地区的赌场合法化，以增加国家的税收，同时打击非法赌博。

此外，特委会也探讨兴建设有赌场的综合娱乐中心计划，并提议它可设在曼谷、泰国东部经济走廊、22个主要旅游景点、国际机场100公里范围内，或有永久出入口岸的府。其中，曼谷和泰国东部经济走廊最受看好可获准设立综合娱乐中心。

不过，一些反对党国会议员提出反对意见，他们担心赌场会成为洗钱平台，民众也可能因沉迷赌博而负债累累。前进党议员帕功乌（Pakornwut Udomphiphatsakul）说：“开设赌场前，我们须举行公开听证会和公投，以听取民众的意见。”

非政府组织停止赌博基金会秘书长塔纳空（Thanakorn Khomkris）也批评这份报告偏颇。他说，报告约95％的内容集中在如何从赌场合法化中赚取收入，只有5％讨论了综合娱乐中心的其他业务。“这表明研究的目的是强调赌场合法化的优点，但忽略了许多重要的课题，例如防止洗钱和其他犯罪活动，以及赌博合法化对社会的影响。”

调查：超过80.6％受访者 同意建赌场计划

根据泰国萱素南他皇家大学的一项调查结果，超过80.6％的人同意建赌场计划，受访者包括来自可能建造赌场地区的居民。

《曼谷邮报》访问了这些地区的居民，发现人们对兴建赌场有不同看法。其中，住在国际机场机场附近的斯威夫特就持反对意见。他认为，虽然赌场可带动社区成为旅游景点，但总体来说弊大于利。他举例说，赌场周围的宾馆和酒吧可能扰乱社区。

小贩泰拉特则担心赌场合法化会助长吸毒问题。他说：“据我观察，人们赌博赢钱时，往往会把钱花在毒品上。”

不过也有民众认为，当局可推出适当的管理措施，来减少兴建赌场可能造成的问题，包括让赌场远离学校和社区。

消息人士透露，综合娱乐中心除了赌场以外，也有五星级酒店、购物中心、美容和水疗中心、游乐园、动物园，以及室内和室外体育场馆。

消息人士说，国会将起草一项法案，以合法化综合娱乐中心的赌场业务，内政部也须为此修改禁止及监管线上赌博的《1935年赌博法令》。

消息人士也说，赌场将对外国人和泰国人开放，但后者必须年满21岁，并证明他们的银行户头有存放了至少六个月的50万泰铢（约2万新元）存款，从赌场赚取的收入须纳税。