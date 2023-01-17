达信幼女佩通坦将以为泰党首相候选人身份参加大选

（曼谷综合电）泰国前首相达信的小女儿佩通坦星期天（1月15日）表明，已做好准备，以为泰党首相候选人身份参加来届大选。

36岁的佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）在泰国东北部一场活动中告诉记者，为泰党要在大选取得压倒性胜利，以实现该党作出的承诺。她说：“是的，我已经做好准备。”

泰国大选目前暂定5月7日举行。

佩通坦是最大反对党为泰党包容和创新顾问委员会主任，今年3月被任命为“为泰家庭”的首领。达信家族多年来深获泰北农民支持，当地选民自2001年以来的五届大选均为达信家族的铁票仓。为泰党在2019年大选中赢得国会下议院最多议席，但最终还是没能取得组织政府的资格。

佩通坦过去几个月频频出席各种政党集会，不仅在为泰党票仓极受欢迎，在泰国的整体人气也很高。泰国国立发展管理学院（NIDA）12月的民意调查结果显示，佩通坦是最多选民支持的首相人选，支持率达32％，现任首相巴育的支持率仅为14％。

佩通坦很可能是为泰党三个首相候选人之一。《曼谷邮报》早前报道，为泰党将在2月或3月公布三个首相候选人名单。

为泰党一名消息人士称，除了佩通坦，泰国著名富豪、泰国最大地产商尚思瑞（Sansiri）总裁社德他（Srettha Thavisin）也将获提名为首相候选人。

至于第三名候选人，为泰党将在上届大选首选候选人猜甲森（Chaikasem Nitisiri）和为泰党领导人触南（Cholnan Srikaew）之间选出一人。