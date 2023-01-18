新马关卡农历年人车流量料暴增 马国加强交通执法

（新山综合讯）农历新年期间，马来西亚和新加坡两个陆路关卡的车流和人潮料暴增，高峰时段的车流量预计将增加两到三倍。马国交通部也立下新条规，农历新年期间违反双线超车及闯红灯等七项交通规则者，将直接被控上法庭。

马国柔佛州总警长卡玛鲁扎曼星期二（1月17日）召开记者会说，农历新年期间使用新山关卡及马新第二通道关卡通关的车辆预计将超过10万辆，通关人数达10万人次。

卡玛鲁扎曼说，入境潮预计在年初一（22日）的前两天就开始；在通关的高峰时段，车流量将比平时增加两至三倍。为此，警方将派出250名警员执勤，并与其他执法单位合作，在高峰时段维持治安及交通秩序。

另一方面，马国交通部长陆兆福星期一为农历新年道路安全联合行动主持推介礼后告诉媒体，执法单位在这段期间将不会对违反七项特定交通行为的道路使用者开罚单，而是直接将违规者控上法庭。

陆兆福说，这七项交通违规行为包括车辆插队、双线超车、闯红灯、超速行驶、驾驶时使用手机、不系安全带或不戴头盔，以及滥用紧急车道。

他解释说，当局在佳节期间加强执法并非要刁难民众，而是为了提高道路使用者的安全意识，以减低车祸发生的概率。

陆兆福也透露，马国陆路交通局将派遣2000名官员在全国各地执法，包括安插官员乔装成乘客，以监督长途巴士司机是否违例。当局也将对电单车启动特别执法行动。

此外，马国工程部长亚历山大也宣布，18日至27日期间，全国的联邦公路时速限制将从每小时90公里，降低至每小时80公里。