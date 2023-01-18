安华：国债突破1.5万亿令吉 马预算案将从绿科技与数码经济找出路

安华指出，2023年财政预算案旨在恢复国内外投资者的信心，将专注于服务领域，并从新领域中找出路。政府还应重点提升中小企业能力，雇佣庞大的劳动力队伍。

（布城综合讯）马来西亚首相兼财政部长安华指出，马国债务已突破1.5万亿令吉（约4580亿新元），财政赤字也会进一步扩大。政府计划在2023年财政预算案中恢复投资者信心，在绿色科技和数码经济领域寻找新出路。

安华星期二（1月17日）在财政预算对话会上说，马国国债已达到1.2万亿令吉，加上负债，则达到1.5万亿令吉。他说，债务占了马国国内生产总值80％以上；这个数字也表明，财政赤字将比去年的5.8％进一步扩大。

安华认为，受俄乌战争和后冠病疫情等因素影响，全球经济形势仍然不明朗。“我们必须接受这个现实，不能自满和继续安于现状。”

他指出，政府2月24日提呈的2023年财政预算案将专注于服务领域，并从新的领域中寻找其他出路，包括绿色科技和数码经济。他认为，政府应专注于提升中小企业的能力，因为这个领域拥有极大潜能，此外，政府也应雇佣庞大的劳动力队伍。

安华透露，2023年财政预算案将是务实的，旨在恢复国内外投资者的信心。政府也将减少繁文缛节，并加速批准外资。“发出批文的速度必须更快，如果出现延误，部门的主管将承担后果，因为这将影响国家经济。”

安华：采购系统有较大漏洞 政府从中可省下100亿令吉

安华在演讲中披露，政府在采购上存在很大的漏洞。“我在财政部还不满两个月，就已鉴定出本可以省下的30亿至40亿令吉。”他指出，如果不受政治或企业利益干预，马国可从采购系统的纰漏中省下100亿令吉。

另一方面，安华在对话会后的记者会上透露，反贪污委员会正改进政府高官的财产申报制度，以确保程序更透明。他形容现有的申报制度是“闹剧”，根本无法反映当事人的真实财富。“你可以坐拥几亿令吉，却只申报1100万或1200万令吉。”

另外，安华也说，他无意兴建摩天大楼作为“安华时代地标”，但会善用公共资金，帮助中小型商家提高竞争力。他认为，吉隆坡有国油双峰塔和敦拉萨国际贸易中心已足够，他无须以摩天大楼项目增加竞争。

1998年竣工的国油双峰塔是马哈迪执政时推动的地标项目，目前是马国第三高楼；排第二的是2019年竣工的106交易塔（The Exchange 106），是前首相纳吉主推的项目；排第一的默迪卡118同样是纳吉主政时推动的项目，是仅次于迪拜哈利法塔的世界第二高大楼。